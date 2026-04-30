МИД России: в Европе обсуждали передачу Украине элементов ядерного оружия

Посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов заявил, что деградация ситуации в области международной безопасности подпитывается деструктивными действиями западных стран. По его словам, «некие силы в Лондоне и Париже» рассматривали идею о передаче Украине элементов ядерного оружия.

«Вскрылась информация, что некие силы в Лондоне и Париже всерьез рассматривали вопиющую, абсолютно неприемлемую и прямо подрывающую центральное положение ДНЯО идею о возможной передаче Украине элементов ядерного оружия»,— сказал господин Белоусов на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

На конференции посол зачитал обращение президента России к участникам конференции. В нем Владимир Путин указал, что Россия «неукоснительно следует букве и духу» Договора о нераспространении ядерного оружия. Он добавил, что в нынешней ситуации для сохранения мира без ядерного оружия «требуются дополнительные многосторонние усилия».

Обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия проходит в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая.