«Ведомости»: Гладков может стать послом России в Абхазии

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков может занять пост посла России в Абхазии, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. 16 апреля господин Гладков ушел в двухнедельный отпуск.

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

Один из собеседников газеты считает, что назначение Вячеслава Гладкова на пост посла в Абхазии — «вполне рабочий вариант». По словам другого источника, это неплохой карьерный трек, если «есть желание выдохнуть». Еще один собеседник добавил, что должность посла в Абхазии не требует большой нагрузки, при этом позволяет оставаться в фарватере госполитики.

С 2022 года должность посла России в частично признанной республике занимает Михаил Шугарлин.

В начале апреля СМИ сообщили, что Вячеслав Гладков может досрочно уйти в отставку с поста губернатора Белгородской области, который занимает с 2020 года. Его полномочия истекают в сентябре 2026-го. По информации «Ъ», в случае досрочной отставки место губернатора может занять участник СВО генерал-майор Александр Шуваев, который с января работает заместителем губернатора Иркутской области.

