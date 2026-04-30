Трамп призвал Нетаньяху ограничиться точечными операциями в Ливане

Президент США Дональд Трамп попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проводить только точечные военные операции в Ливане и избегать возобновления полномасштабной войны.

«Я сказал Нетаньяху, что он должен действовать более хирургически. Не разрушать здания. Он не может этого сделать. Это слишком ужасно и выставляет Израиль в дурном свете»,— сообщил господин Трамп в интервью Axios.

Источник Axios рассказал, что США попросили Израиль проявить сдержанность и дать пространство для нового дипломатического процесса с Ливаном. Как уточнил американский чиновник, Вашингтон считает, что движение «Хезболла» намерено атакует Израиль, чтобы «убить переговоры».

17 апреля Израиль и Ливан договорились о 10-дневном прекращении огня. Позднее президент США заявил, что стороны согласились продлить перемирие на три недели. 26 апреля Биньямин Нетаньяху обвинил «Хезболлу» в нарушении прекращении огня и сообщил, что ЦАХАЛ ударил по объектам группировки на юге Ливана.