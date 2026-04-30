Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на праздники 1–3 мая
30 апреля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых драма Паоло Соррентино «Грация» и «Литвяк» — военная драма о подвигах советской летчицы Лидии Литвяк. Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Грация
- Режиссер: Паоло Соррентино
- В ролях: Тони Сервилло, Анна Ферцетти, Массимо Вентурьелло, Орландо Чинкве, Мильвия Марильяно, Джузеппе Гайяни
- Жанр: драма / Италия / 132 мин.
- В прокате: с 30 апреля
Кинокритик Андрей Плахов: «В адрес главного героя не раз звучит слово "элегантность" — и речь не о костюме, а о внутренней красоте. Как любой человек, он несовершенен и грешен; как любой политик, должен играть по правилам и идти на компромиссы. Но присущая ему душевная элегантность (тут можно применить и устаревшее слово "грациозность") позволяет сохранить хрупкий баланс и, отвечая за "казнить нельзя помиловать", не запутаться в синтаксисе и правильно поставить запятую».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Баланс, мерцающий в сосуде».
Литвяк
- Режиссер: Андрей Шальопа
- В ролях: Полина Чернышова, Петр Рыков, Евгений Ткачук, Виктория Соловьева, Иван Шальопа, Андрей Некрасов
- Жанр: военный, история, биография / Россия / 164 мин.
- В прокате: с 30 апреля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Фильм построен на паре настойчивых, но в конечном счете затягивающих формальных приемов. Статичные сцены на аэродромах сняты с низким горизонтом, как на картинах Георгия Нисского, так что полотно экрана заполняет огромное небо, сменяются времена года, горят закаты-рассветы. А на фоне природного великолепия выстроены меняющие сезонную окраску истребители. Летчицы сняты то с вполне героического, но ненавязчивого нижнего ракурса, то на уровне человеческих глаз, когда, сидя на крыле самолета, болтают, не отрываясь от ремонта, о своем, о девичьем».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Лилия боевого соприкосновения».
Бой со зверем
- Режиссер: Тайлер Эткинс
- В ролях: Дэниэл Макферсон, Рассел Кроу, Брен Фостер, Моджиан Ариа, Люк Хемсворт, Келли Гейл
- Жанр: драма, спорт / США / 113 мин.
- В прокате: с 30 апреля
Кинокритик Юлия Шагельман: «…несмотря на определенное старомодное обаяние фильма, нет ни одной причины, чтобы он длился почти два часа… Зрителям же думать при просмотре "Боя со зверем" категорически не рекомендуется».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Кулачный ой».
Полутон
- Режиссер: Иан Туасон
- В ролях: Нина Кири, Адам ДиМарко, Мишель Дюке, Кеана Бастидас, Джефф Юн, Райан Тернер
- Жанр: ужасы / Канада / 94 мин.
- Слоган: «Не бойся темноты. Бойся тишины»
- В прокате: с 30 апреля
Автор Weekend Ванда Баранова: «вместо фильма лучше включить очередной тру-крайм-подкаст — там, по крайней мере, не будут шептать и щелкать в уши».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «А теперь — слово нашему демону».
Кукла
- Режиссер: Егор Бероев
- В ролях: Анна Панкратова, Никита Тезин, Егор Бероев, Данила Краснов, Алексей Кравченко, Татьяна Рассказова
- Жанр: драма / Россия / 90 мин.
- В прокате: с 30 апреля
Кинопрокатчик «Ray of Sun Pictures»: «Юность Нади перечеркнула роковая ошибка, и девушка попадает за решетку. Спустя годы, выйдя на свободу, Надя отправляется на поиски ребенка, которого она родила в неволе. Единственный, кто протягивает ей руку помощи — новый знакомый Андрей».
Коммерсант
- Режиссеры: Федор Кравчук, Никита Кравчук
- В ролях: Александр Петров, Елизавета Базыкина, Михаил Тройник, Артур Иванов, Хаски, Иван Фоминов
- Жанр: драма / Россия / 96 мин.
- В прокате: с 23 апреля
Кинокритик Михаил Трофименков: «…получился мускулистый, необычный для отечественного экрана, но вполне традиционный для экрана мирового тюремный фильм об элементарном физическом выживании. В общем-то, о полной потере себя, а не об обретении заново».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Посадили, и не выросло», а также в интервью с исполнителем главной роли Александром Петровым.
Запретный плод
- Режиссер: Мередит Эллоуэй
- В ролях: Лили Рейнхарт, Лола Тун, Виктория Педретти, Александра Шипп, Гэбриэл Юнион, Давид Пинар
- Жанр: ужасы, триллер, комедия / США / 103 мин.
- Слоган: «Сладок и гадок»
- В прокате: с 23 апреля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Все-то на экране розовое, в труселях со стразами и пайетках, липкое, приторное до тошноты, на шпильках, в корсетах и ковбойских сапогах. Сплошной лимонад с питахайей».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Тыковка от вишенки недалеко падает».
Ангелы Ладоги
- Режиссер: Александр Котт
- В ролях: Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер, Виктор Добронравов, Полина Агуреева, Вадим Сквирский
- Жанр: драма, история / Россия / 110 мин.
- В прокате: с 23 апреля
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «В ноябре, в самое начало страшной зимы 1941 года, когда вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады, отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на тонкий, еще не вставший лед. Миссия по доставке боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать. Бывшие соперники в спорте по регатам теперь должны превратиться в настоящую единую команду, чтобы выжить самим и подарить надежду всем остальным».
Мститель
- Режиссер: Адриан Грюнберг
- В ролях: Милла Йовович, Даниэль Суини, Мэттью Модайн, Майкл Сталь-Дэвид, Дон Харви, Бруклин Судано
- Жанр: боевик, триллер, драма, детектив / США / 92 мин.
- Слоган: «Суперагент. Легенда. Мать»
- В прокате: с 23 апреля
Кинопрокатчик «Cinema Park Distribution»: «Спецагент Никки пробуждается на заброшенном заводе. Ее дочь похищена, под ребром торчит нож, а выход преграждают лучшие головорезы огромного криминального синдиката. Ее путь мести начинается здесь, и она не остановится, пока девочка не будет спасена».
Черный Двор в кино
- Режиссер: Данияр Болотбеков
- В ролях: Рауан Ахмедов, Айбар Салы, Рузиль Минекаев, Дамир Амангельдин, Акжол Примбетов, Нышанбек Жубанаев
- Жанр: драма, криминал / Казахстан, Кыргызстан / 129 мин.
- В прокате: с 23 апреля
Кинопрокатчик «Кино.Арт.Про»: «Для друзей Мухи и Боба детство закончилось. Теперь они находятся по разные стороны решетки: один готовит побег, а другой вынужден его прикрывать. Парням предстоит сделать тяжелый выбор между совестью и понятиями, ведь от этого зависит, кто из них выйдет на свободу, а кто останется пленником прошлого».