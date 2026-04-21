«Первое, что будет подкупать зрителей,— свежий взгляд молодых людей на девяностые»

В прокат выходит фильм «Коммерсант» Федора и Никиты Кравчуков, основанный на автобиографическом романе Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет». Главную роль в картине сыграл Александр Петров, который накануне премьеры ответил на вопросы Юлии Шагельман.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«У меня сразу пазл в голове сложился» — Давайте начнем с того, чем вас заинтересовал этот проект, одноименный с нашим изданием. Сама история, имена режиссеров, сценарий, герои? — Знаете, нечасто такие сценарии попадаются. Плюс это хорошая литература. Таких комбинаций мало, сильно мало и в сериалах, и в полных метрах. И по моему опыту, когда сценарий написан по очень хорошей, на мой вкус, литературе, огромный объем работы уже проделан. Поэтому, когда я узнал, что есть эта книжка, которую я не читал к моменту предложения сценария, у меня сразу пазл в голове сложился. Сегодня сценарии пишутся сильно быстрее, потому что так устроен кинобизнес, так устроен мир. Продюсеры, за редким исключением, не могут себе позволить сказать: «Подождите, а давайте теперь займемся деталями». Надо быстрее сдать, написать — и в целом можно уже снимать. А здесь все детали уже найдены в самой книге Андрея Рубанова. — Это не первый реальный персонаж, которого вы играли. Был футболист Стрельцов, был Есенин в фильме Клима Шипенко «Декабрь», который до сих пор не вышел, был даже Гоголь, хотя фильм о нем скорее фантазия. К тем ролям вы так же подходили — что играете не вот этого конкретного человека с его голосом, походкой и так далее, а некоего своего героя? — В смысле правил работы мое отношение никак не меняется от того, вымышленный это персонаж или нет. Ну какая разница? Да, я понимаю, что эта история реальная, но это просто накладывает определенный отпечаток, а способ работы все равно один и тот же. Дальше уже дело режиссера, скажем Клима Шипенко, если говорить про фильм «Декабрь», нужно ему сходство с реальным персонажем или нет. Мне всегда интересно заглянуть немножко внутрь, понять, что в мозгах происходит у человека, о чем он хотя бы примерно мог думать в тот момент. Фантазировать на эту тему, добавив опять же своего характера, своего нутра, того, чем природа-матушка наградила. — Для Федора и Никиты Кравчуков этот фильм — их полнометражный дебют. Как вам с ними работалось? — Это очень молодые, «голодные» режиссеры с известной фамилией, что немаловажно (Федор и Никита Кравчуки — сыновья Андрея Кравчука, режиссера таких фильмов, как «Адмиралъ», «Викинг», «Союз спасения».— “Ъ”). Они начали свой процесс обучения кино сильно раньше, нежели поступили во ВГИК. Потому что дома всегда наверняка присутствовали творческие люди, общение с отцом, постоянное обсуждение фильмов, их просмотр и так далее, что им, конечно, очень помогало. И я, когда уже познакомился с ними, понял, насколько у них хорошее воспитание. Они очень амбициозные, с очень хорошим образованием, очень насмотренные. И самое главное — хотящие снять по-настоящему хорошее кино. На показе ребята правильную вещь, мне кажется, сказали: «У нас пока нет детей, и внутренней надобности в том, чтобы снимать сказки, нет. А мы хотели снять именно то кино, которое сами бы хотели посмотреть в кинотеатре». И это была основа в принципе того, чего они хотят. Меня это подкупило. И дальше началась наша совместная работа, над сценарием в том числе, читки, пробы. Мы с ними проводили очень много времени, и они, конечно, по-хорошему задалбывали меня: «Саша, приедь, нам нужно, чтобы именно ты попробовался с ребятами, с одним, с другим. Саша, приедь, надо обсудить». И так далее. То есть этот процесс подготовки был достаточно обширным. — Для меня один из самых интересных моментов в касте кроме вашего участия — это Хаски, которого не совсем ожидаешь увидеть в качестве актера и в такой роли. Насколько вы сыграли роль в том, что его взяли, или какое было ваше впечатление от работы и от общения с ним? — Когда ребята сказали про свою идею, что это может быть Дима Хаски, я запрыгал, забегал и просто начал кричать и поднимать руки вверх. Потому что я не знаком был с Димой и очень хотел с ним познакомиться. Мне очень нравятся его стихи и нравится его творчество, музыка. И как мне на тот момент казалось, его философия жизненная. Дальше начался процесс переговоров с Димой. Когда он прочитал сценарий и мы с ним первый раз встретились на пробе, начали репетировать, меня, конечно, очень подкупило, что Дима пришел с каким-то блокнотом, в котором был переписан текст, были пометки, было много разного. И сразу перешел к делу. И когда я это увидел, первое, что я подумал: «Подожди, это же мой способ работы! Это же только я так делаю! Это же только я прихожу на все пробы с переписанным текстом, с пометками, и вообще». Мне это очень нравится. И Диме, мне кажется, очень комфортно стало. Киномир ему интересен, но он к нему очень аккуратно относится. Когда он увидел, что вокруг нас гуляет правда намерений и та правда, которую мы хотели бы передать через художественный смысл в кино, он расслабился и начал получать большое удовольствие от всего этого.

«Маленьким пацаном я провел много времени на Черкизовском рынке» — Это фильм про 90-е, сейчас про эти годы много снимается. Как вы думаете, почему сейчас, когда прошло уже почти 40 лет, все еще сохраняется интерес именно к этому времени, оно «держит» кинематографистов, они снова и снова к нему возвращаются? — Я думаю, это стечение обстоятельств. У ребят — так точно. Они какое-то время искали материал для дебютного фильма. И так как Андрей Рубанов знаком был с одним из авторов сценария «Викинга», который снимал Андрей Кравчук, они знали про эту книжку и знали самого Рубанова. Я не знаю, чья это была идея. Но мне кажется, что все-таки это была идея ребят — обратиться к этой книжке. И если бы там история была не про 90-е, я думаю, что они также бы ее снимали. — Как вы думаете, что выделяет этот ваш фильм из потока фильмов про 90-е? Если мы скажем зрителям: «Это фильм про 90-е, про криминал, про бизнесменов, про тюрьму», что должно их зацепить, чем это отличается от всего, что было уже снято про 90-е? — Грубо говоря, то, что это сняли очень молодые ребята, которым по 20 с чем-то лет, и это уже вызывает огромный интерес: подождите, а как они на это смотрят? Значит, это что-то точно не нравоучительное. Значит, это что-то свежее. Это стильная история, рассказанная современным языком. Наверняка это не долгие планы и длинные диалоги в некоем поиске персонажей и так далее. Наверное, это что-то зрительское, скорее всего. Либо что-то очень экспериментальное. Если мне еще и трейлер говорит о том, что это все зрительское, значит, я вроде как не ошибаюсь, идя к кассам кинотеатра. Мне кажется, это первое, что будет подкупать зрителей,— именно свежий взгляд молодых людей на 90-е. И тема 90-х острая, потому что такое количество судеб сломанных, драм, трагедий. Очень много остроты, которую можно перенести на экран, которая будет интересна зрителю. Очень много конфликтов. И очень большая база в поисках ответов на вопросы: а что же важное в жизни? А что такое человек? А как надо, как не надо? Что можно, что нельзя? Что надо ценить, что не надо ценить? Что такое люди вокруг, что такое дружба, что такое любовь? И так далее. — Вы родились в 1989 году. Какой у вас взгляд на 90-е с высоты вашего возраста, с этого расстояния? — Я был очень маленьким, безусловно. В 1999 году мне было десять лет. Я жил в Переславле-Залесском. Я очень хорошо помню разделение города на районы: туда можно, сюда нельзя. Были некие влиятельные люди в виде бандитов и так далее. Каких-то вещей я, безусловно, будучи маленьким, не понимал. Но я помню разные вещи. Как родители могли в какой-то момент искать по старым курткам деньги. Мне кажется, не знаю, как у вас было, но практически каждую семью это зацепило. И когда находили эти деньги в зимних куртках, то действительно был праздник для всей семьи. Потом в какой-то момент у меня родители начинали заниматься челночным бизнесом. И я провел очень много времени на Черкизовском рынке маленьким пацаном. Я очень хорошо помню запах этого Черкизовского рынка, он разный — какой-то жареный, где-то жженый такой, острый очень запах торговых рядов. Маме с папой пришлось заниматься торговлей, как и многим в нашей стране, бросив свои основные профессии и работу, потому что либо увольняли, либо совсем не платили... Я в том числе благодарен родителям и за то, что они пытались выкрутиться хотя бы так. По сути, мой отец был коммерсантом своего времени. — Вы тоже в каком-то роде коммерсант, у вас же отель есть в родном городе? — Да, отель есть, но моя цель была построить его и передать семье. Поэтому им полностью занимается сестра. Я не получаю ни копейки от этого отеля и никогда не получал. Я придумал его, построил за свои деньги и передал сестре, которая живет в городе Переславле, ее семье и своей семье — мама у меня тоже живет в Переславле, папа, бабушка. Мне очень хотелось сделать место в своем родном городе, куда мне самому хотелось бы приезжать. Если не были, приезжайте. Это не реклама, просто я люблю это место. — Так вы не коммерсант, вы антикоммерсант. Вложились — и подарили. — Это сто процентов, так оно и есть. Но все равно во мне всегда была эта жилка коммерческая. Я помню времена юности, когда мы с товарищем организовали некий бизнес — печатали на футболках. Тогда еще этого не было в таком количестве, как сейчас. Я по ночам работал, сам переводил, сам делал дизайны. Утюгом это все тогда переводилось, но для этого нужно было купить специальную бумагу и так далее. Я вник во все эти процессы. У нас даже были уже большие заказы корпоративные, подарки на дни рождения. Тогда это было очень модно. Это было давно, до поступления в ГИТИС. Двадцать лет назад, страшно сказать. Я думаю, что, если бы я не поступил в институт, я бы этим и занимался. Вопрос второй, каким бы коммерсантом я был, потому что мне ближе творческая составляющая. Как, собственно говоря, и Андрею Рубанову (главного героя фильма «Коммерсант» зовут так же, как автора книги, по которой он снят.— “Ъ”), у него тоже внутри всегда сидела эта творческая составляющая и потребность общения с людьми. Потому что Андрею доверяли, и даже монстры в этом бизнесе видели в нем что-то, чего нет у других, более человеческое. Может быть, и у меня был бы некий партнер и я бы занимался больше творческой историей, общением, а партнер занимался бы деньгами и коммерцией. Но в целом я с вами абсолютно согласен, я, конечно, антикоммерсант. — Ваш герой проходит через тюрьму, приходит к каким-то выводам, однако меня задел тот момент, когда он говорит, что все это произошло из-за человека, которого он считал лучшим другом. Но это же не совсем так. Он сам преступал закон. По фильму кажется, что у него нет осознания, что это наказание — возможно, чрезмерное, но все же заслуженное. — Согласен с вами. Мне кажется, это произойдет чуть позже. Когда в конце он приходит к жене, к ребенку, которых он по большому счету предал, он говорит: «Прости». Так что, я думаю, он на пути к этому осознанию, когда он сам начнет понимать, что вообще-то это и он тоже заварил эту кашу. В этом и есть его противоречие — этот персонаж не герой и супермен, абсолютно положительный со всех сторон. Да нет, не положительный, живой. — У вашего героя в его покорении мира не было времени вздохнуть и оглянуться. Такое впечатление, что тюрьма для него стала паузой, в которой он наконец может остановиться и задуматься. Ни в коем случае не проводя никаких параллелей, вы, как человек очень востребованный, который много снимается, делает кучу проектов, ощущаете ли вы необходимость останавливаться, брать паузу? — Я не могу сказать, что у меня есть такая нужда невероятная, что я так сильно устал, как белка в колесе. Во-первых, мне всегда нравилось заниматься этим делом. Во-вторых, мне кажется, сейчас я немножко научился распределять свое время и свободное время, конечно, провожу с семьей. И что мне безумно нравится, вообще система ценностей за последние годы немножко сместилась. Ничего не сравнится, никакое кино и никакой успех, с семьей, с любовью в семье, с женой и с ребенком. Поэтому я просто работаю, и мне кажется, это неплохо. Работаю много, да, но все свободное время трачу на семью, и если этого времени будет больше, я буду рад. Но пока еще есть запал, желание — оно даже с новой силой возросло в последнее время. Не то чтобы хочется получить все премии страны и мира. Уже как будто бы чуть спокойнее хочется, чтобы получился хороший фильм, на который пойдут люди. И да, безусловно, потом очень приятно получать похвалу и говорить: «Ой, как здорово, спасибо большое». Каждому артисту это приятно, каждому человеку это приятно. Но если раньше моей целью было что-то доказать всем, всей индустрии и так далее, то сейчас чуть-чуть осталось, не спорю, но сильно меньше. — Это возраст? Появление семьи? — И семья, и возраст — много составляющих. Это такие сложные вещи, пертурбации какие-то внутренние, много разных жизненных обстоятельств. Но, конечно, основополагающая история, я думаю, появление семьи, рождение ребенка. Это сильнейшие события, которые чудесным образом сложились в моей жизни, за что я очень благодарен.