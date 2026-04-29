Суд признал ярославское объединение запрещенного ЛГБТ «Каллисто» экстремистским

Ярославский областной суд признал ЛГБТ-объединение («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено) «Каллисто» экстремистским и запретил его деятельность на территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Иск в суд подало управление Минюста РФ по Ярославской области. Объединение действует на территории региона с 2017 года без образования юрлица.

«Судом установлено, что деятельность регионального общественного объединения направлена на переформирование и фактическое уничтожение фундаментальных российских духовно-нравственных ценностей, в частности традиционных семейных»,— прокомментировали в суде.

Рассмотрение иска состоялось 29 апреля. Суд удовлетворил требования управления Минюста, решение о запрете деятельности подлежит немедленному исполнению.