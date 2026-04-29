В Невинномысске запустят первое в России производство НФТ-кислоты

Первое в России предприятие по производству НФТ-кислоты откроют в ТОСЭР Невинномысск во втором квартале 2026 года. Объем инвестиций в проект составит 300 млн руб. Об этом сообщил генеральный директор ООО НПП «НефтеХимПром» Артем Манаенко.

Компания запускает выпуск НТФ-кислоты на территории Ставропольского края. «Это наша первая площадка, которую мы готовим к запуску. Сам производственный комплекс рассчитан на три очереди запуска, сейчас запускается только первая линия», — рассказал Манаенко. Проектная мощность первой очереди составляет 1,2 тыс. тонн в год. Ввод второй и третьей очередей позволит увеличить объем производства более чем в три раза.

Производственная площадка в Невинномысске занимает один гектар. Весь производственный блок спроектирован и построен в России. Единственным ввезенным компонентом стал реактор для синтеза, поставленный из Китая, поскольку в РФ такие реакторы не выпускаются.

Нитрилотриметилфосфоновая кислота — универсальный реагент, применяемый для обработки воды и защиты оборудования в коммунальном хозяйстве, нефтедобыче и системах охлаждения. В настоящее время более 99% поставок этого вещества в Россию обеспечивает Китай, незначительный объем ввозится из Индии.

Мария Хоперская