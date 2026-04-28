Владельца гаврилов-ямского швейного цеха оштрафовали за иностранных рабочих

В Гаврилов-Яме суд оштрафовал на 250 тыс. руб. владельца швейного цеха по делу о нарушениях миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Суд установил, что в феврале 2026 года в швейном цехе двое граждан Узбекистана шили шорты и футболки. Вместе с тем патент у них был на профессию «подсобный рабочий». Как пояснили в суде, предприниматель нарушил закон тем, что допустил мигрантов до работы в качестве швеи без патента на этот вид деятельности.

«Владелец швейного цеха пояснил в суде, что иностранные граждане работают у него подсобными рабочими, он не знает, как они оказались за швейной машинкой. На текстильной фабрике можно садиться за машинку, если она свободна»,— привели в пресс-службе позицию владельца.

Суд критически отнесся к приведенным доводам и признал предпринимателя виновным в двух правонарушениях по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ. За каждое правонарушение владелец цеха был оштрафован на 125 тыс. руб. Постановления вступили в силу.

Алла Чижова