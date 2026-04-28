В Ярославской области прогнозируется подъем воды в реках и на Плещеевом озере

В Ярославской области в связи с осадками прогнозируется подъем уровня воды на малых и средних реках, а также на Плещеевом озере. Об этом сообщили РСЧС и Ярославский ЦГМС.

Так, в период с 28 по 30 апреля прогнозируется подъем уровня воды до 0,5 – 1,5 м на реках Согожа (деревня Андрюшино, Пошехонский округ), Сутка (деревня Речково, Мышкинский), Юхоть (Большое Село), Урдома (Белятино, Тутаевский), Касть (деревня Рылово, Даниловский), Соть (деревня Верхний Жар, Любимский), Пахма (деревня Мордвиново, Ярославский). Это может привести к затоплению пойм, некапитальных строений и участков дорог.

«Во избежание подтопления очистите придомовую территорию, предусмотрите водоотводные канавы»,— говорится в сообщении РСЧС.

Также ожидается подъем уровня воды на Плещеевом озере в Переславль-Залесском округе. При достижении уровня критической отметки опасное явление «Высокое половодье» произойдет подтопление подвалов и объектов в прибрежной части озера.

Алла Чижова