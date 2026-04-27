Главные новости за 27 апреля. Ростов-на-Дону и область

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» на основе анализа экономических показателей присвоило Ростовской области кредитный рейтинг ruA+. Это на один уровень выше раннее присвоенного агентством АКРА (Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство).

Арбитражный суд Ростовской области отказал ООО «Подрядчик» в иске к Росгвардии в Ростове-на-Дону об обязании заключить дополнительное соглашение к госконтракту на 1,6 млр руб.

В первом квартале 2026 года в Ростове-на-Дону доля ипотечных сделок на первичном рынке жилья достигла 79,5%, что на 20,8% больше год к году. По данному показателю столица региона заняла первое место среди городов-миллионников РФ.

Компания «Родные поля» обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением к Петру Ходыкину, Нине Кузнецовой и Татьяне Ходыкиной. Истец просит признать недействительным договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ЮгАгроХолдинг», составляющую 99,95%.

По итогам первого квартала 2026 года Ростовская область вошла в топ-10 регионов по объему трат в предприятиях общественного питания. Доля региона составила 2,1%. В целом за январь–март 2026 года россияне потратили в кафе, ресторанах и барах на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Главным драйвером стал рост среднего чека, который увеличился на 9,1% и достиг 598 руб.

На конец апреля 2026 года аграрии Ростовской области получили 4,2 млрд руб. льготных краткосрочных кредитов. Прием заявок продолжается.