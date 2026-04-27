Ростовская область вошла в топ-10 регионов по объему трат в общепитах

По итогам первого квартала 2026 года Ростовская область вошла в топ-10 регионов по объему трат в предприятиях общественного питания. Доля региона составила 2,1%. Об этом сообщает пресс-служба Юго-Западного банка Сбербанка.

«В целом за январь–март 2026 года россияне потратили в кафе, ресторанах и барах на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Главным драйвером стал рост среднего чека, который увеличился на 9,1% и достиг 598 руб.»,— рассказал директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Сергей Меламед, его слова приводятся в сообщении.

Более 51% всех трат на питание вне дома приходится на топ-10 регионов. Лидирует Москва с долей 19,5%, за ней следуют Московская область с 8,4%, Санкт-Петербург с 7,1%, Краснодарский край и Свердловская область с 3,1%, Татарстан с 2,2%, Ростовская область с 2,1%, Самарская область с 2%, Башкортостан с 2% и Пермский край с 1,8%.

Наибольшая доля транзакций приходится на фастфуд — 79,2% со средним чеком 440 руб. На кафе и рестораны приходится 17,1% транзакций со средним чеком 1,3 тыс. руб. При этом наибольшую динамику среднего чека за год продемонстрировали рестораны (+10,6%).

Пятую строчку всероссийского рейтинга самых дорогих приемов пищи занял обед в ресторане Ростовской области на сумму 2 млн руб. Этот результат сопоставим с московскими показателями, где лидирует ужин в столичном баре со счетом в 3,3 млн руб. Остальные позиции в топе заняли ужины и завтраки в Москве и Подмосковье.

Аналитики фиксируют, что чаще всего заведения посещают люди в возрасте 35–44 лет (33%). Большинство посетителей составляют женщины (53,2%), однако средний чек выше у мужчин — 658 руб. против 585 руб. у женщин. Пик трат смещается на вечер пятницы и субботы, а средний чек в выходные дни на 34,9% выше будничного. Наибольший средний чек зафиксирован в обеденное время (с 13:00 до 18:00) — он на 20,6% выше вечерних трат.

Мария Иванова