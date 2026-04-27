В Ростове доля покупок нового жилья в ипотеку достигла 80%

В первом квартале 2026 года в Ростове-на-Дону доля ипотечных сделок на первичном рынке жилья достигла 79,5%, что на 20,8% больше год к году. По данному показателю столица региона заняла первое место среди городов-миллионников РФ. Об этом сообщила пресс-служба аналитической платформы bnMAP.pro.

В соседнем Краснодаре 90,9% сделок на рынке новостроек были профинансированы за счет ипотеки, что на 17,3 п.п. больше, чем в аналогичном периоде 2025 года. По этому показателю город занял третье место.

Эксперты отмечают, что в этих южных городах преобладают новостройки комфорт-класса. Такие квартиры в основном приобретаются с помощью ипотечного кредитования. Увеличение числа сделок с использованием ипотеки может быть связано с повышенным вниманием к изменениям условий семейной ипотеки.

