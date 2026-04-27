На Дону суд отказал подрядчику Росгвардии в пересмотре цены контракта

Арбитражный суд Ростовской области отказал ООО «Подрядчик» в иске к ведомству Росгвардии в Ростове-на-Дону об обязании заключить дополнительное соглашение к госконтракту. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из постановления, стороны заключили контракт в ноябре 2020-го. По нему подрядчик был обязан провести второй этап строительных работ в военном городке в Евпатории (Крым). Дополнительным соглашением от августа 2023 года цена контракта была установлена в размере более 1,6 млрд руб. Позже, дополнительным соглашением цена контракта была снижена.

По расчетам истца, на дату расчетного периода заказчику было предъявлено работ и оборудования на сумму более 1 млрд руб. Стоимость остатка работ по цене контракта составила более 577,5 млн руб. Истец определил новую цену контракта, увеличив сумму на 192,6 млн руб. Ответчик не подписал проект дополнительного соглашения.

Возражая против иска, представители ведомства указали, что лимит увеличения цены в 30% уже исчерпан, а отсутствие доведенных лимитов является непреодолимым препятствием. Кроме того, рост цен, по мнению ответчика, — это коммерческий риск подрядчика.

Суд пришел к выводу об отсутствии совокупности условий для изменения существенных условий контракта и отказал подрядчику в иске.

Константин Соловьев