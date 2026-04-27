Ростовская область получила второй кредитный рейтинг

Рейтинговое агентство «Эксперт Рана основе анализа экономических показателей присвоило Ростовской области кредитный рейтинг ruA+. Это на один уровень выше раннее присвоенного агентством АКРА (Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Присвоение второго кредитного рейтинга дает возможность снизить стоимость заимствований. С повышением рейтинга регион может привлечь средства под более низкий процент при размещении своих ценных бумаг, а также включение облигаций в ломбардный список Банка России. Это перечень бумаг, которые принимаются ЦБ в качестве залога для выдачи кредитов коммерческим банкам, что увеличивает круг потенциальных инвесторов и повышает ликвидность облигаций.

Прогноз по кредитному рейтингу остается стабильным, что указывает на высокую вероятность его сохранения на данном уровне в течение следующих 12 месяцев.

Эксперты отмечают, что кредитный рейтинг Ростовской области обусловлен рядом факторов: высоким уровнем экономического развития, умеренным ростом населения, развитым рынком труда, благоприятным инвестиционным климатом, сбалансированным бюджетом и низкой долговой нагрузкой.

Кроме этого, на рейтинг положительно влияют высокая финансовая самостоятельность, низкий уровень задолженности и высокие значения ключевых социально-экономических показателей. Отрицательное воздействие оказывают ограниченная гибкость бюджетных расходов и неблагоприятная демографическая динамика.

Наталья Белоштейн