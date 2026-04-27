Казачье общество «Красный Кут» обязали выплатить 3,9 млн рублей за услуги ЖКХ

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск администрации Краснодара к хуторскому казачьему обществу «Красный Кут». Основанием для разбирательства стал договор безвозмездного пользования от 27 марта 2018 года, заключенный между мэрией и организацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно документу, администрация передала казачьему обществу в пользование нежилые помещения площадью 102,1 кв. м в центральном округе Краснодара. Договор действовал до 27 марта 2023 года. По условиям соглашения ответчик обязан был в течение месяца после приема имущества заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями и оплачивать коммунальные услуги, но эти обязательства не выполнил.

Как следует из материалов дела, решением арбитража от 29 июля 2022 года, с учетом постановления кассационной инстанции от 9 февраля 2023 года, с администрации в пользу акционерного общества «Автономная теплоэнергетическая компания» взыскали 3,9 млн руб. за бездоговорное потребление тепловой энергии и 42,2 тыс. руб. судебных расходов. Мэрия исполнила решение суда и перечислила указанную сумму по платежному поручению от 21 ноября 2023 года.

В январе 2024 года администрация направила казачьему обществу письмо с предложением возместить понесенные убытки, однако оно осталось без удовлетворения. Суд пришел к выводу, что истец доказал обстоятельства, на которые ссылался в обоснование требований, и счел их подлежащими удовлетворению.

Позднее это решение подтвердил 15-й апелляционный суд. Рассмотрение в кассации назначено на 27 мая.

Елена Турбина