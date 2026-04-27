Экс-глава полиции Нижнего Тагила заявил о выдвижении на праймериз в заксобрание

Бывший начальник полиции Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров направил документы на участие в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в законодательное собрание Свердловской области. Как сказано на сайте объединения, полковник планирует избраться по списку партии от Ленинской территориальной группы Нижнего Тагила. Конкуренцию за мандат ему составит действующий депутат регионального парламента, глава комитета заксобрания по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Михаил Ершов («Единая Россия»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ибрагим Абдулкадыров Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков Михаил Ершов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 2 Ибрагим Абдулкадыров Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков Михаил Ершов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Ибрагим Абдулкадыров возглавлял тагильский гарнизон ОВД с 2012 года до октября 2025 года, завершил службу в связи с выходом на пенсию. Ранее, с 1978 года, он проходил срочную службу в войсковой части поселка Сокол под Нижним Тагилом, после демобилизации поступил в школу милиции в Елабуге (Татарстан), затем вернулся на Урал и начал карьеру с должности оперуполномоченного Тагилстроевского РОВД. В 90-е годы возглавлял криминальную милицию Пригородного района — за раскрытие тяжких преступлений ему досрочно присвоили звание подполковника. В 2007 году стал начальником ОВД Ленинского района Нижнего Тагила.

В феврале «Ъ» писал, что между Ибрагом Абдулкадыровым и депутатом свердловского заксобрания, начальником управления общественных связей службы генерального директора УГМК Алексеем Сваловым («Единая Россия») развернулась аппаратная борьба за выдвижение в Госдуму от партии власти по Нижнетагильскому одномандатному округу. Источники отмечали, что среди преимуществ господина Свалова молодой возраст (42 года), ряд «внедренных социальных проектов» и «имидж неравнодушного общественника» в глазах избирателей. В апреле Алексей Свалова заявился на праймериз «Единой России» для выдвижения в Госдуму от Нижнетагильского округа.

Выборы в заксобрание Свердловской области IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. По итогам выборов 2021 года интересы «Единой России» в региональном парламенте стали представлять 32 депутата, КПРФ — девять, «Справедливой России — Патриоты — За правду» — четыре, ЛДПР — двое, «Новых людей» — двое.

«Единая Россия» запустила регистрацию претендентов на праймериз 11 марта. Политики смогут выдвинуть свою кандидатуру до 30 апреля. Регистрация избирателей на праймериз началась 20 апреля и завершится 29 мая, а само голосование пройдет с 25 по 31 мая. Окончательный список кандидатов, отобранных по итогам праймериз, единороссы планируют утвердить в июне.

Василий Алексеев