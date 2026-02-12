Биатлонисты проедут мимо Думы

Знаменитые биатлонисты Сергей Чепиков и Антон Шипулин (оба — «Единая Россия») могут отказаться от выдвижения в следующий созыв Госдумы. Об этом рассказали “Ъ” источники, близкие к властям Свердловской области, от которой оба избраны в действующий созыв по одномандатным округам. Наряду с ними нового представителя получит Нижнетагильский округ, говорят собеседники “Ъ”.

Поддержкой главы Свердловской области Дениса Паслера, по данным собеседников “Ъ”, уже заручились четверо из семи действующих одномандатников от региона (все семеро представляют «Единую Россию»). Губернатор согласовал кандидатуры Андрея Альшевских (Свердловский округ), Льва Ковпака (Каменск-Уральский), Максима Иванова (Асбестовский) и Зелимхана Муцоева (Первоуральский).

Отказаться от борьбы за место в новом созыве решили выходец с Уралвагонзавода Константин Захаров (Нижнетагильский округ) и двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и обладатель Кубка мира по биатлону Сергей Чепиков (Березовский), говорят осведомленные источники “Ъ”.

Последний непублично обозначил свое решение еще в начале 2025-го. Впрочем, по данным одного из собеседников “Ъ”, близких к областной власти, после смены главы региона весной 2025 года господин Чепиков поменял планы и сейчас ведет переговоры о том, чтобы сохранить округ за собой.

На округ биатлониста, по данным одного из источников “Ъ”, может претендовать екатеринбургский предприниматель, депутат заксобрания области Владимир Смирнов. Территория, которую он представляет в региональном парламенте, входит в состав Березовского округа. Но собеседники, близкие к правительству региона, заявили, что пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

В Нижнетагильском округе, по данным источников “Ъ”, развернулась аппаратная борьба между выходцем из УГМК, депутатом заксобрания Алексеем Сваловым и бывшим начальником полиции Нижнего Тагила Ибрагимом Абдулкадыровым. В пользу господина Свалова, отмечают собеседники “Ъ”, говорят молодой возраст (42 года), ряд «внедренных социальных проектов» и «имидж неравнодушного общественника» в глазах избирателей.

В Серовском округе, который сейчас представляет бронзовый призер Олимпиады и чемпион мира по биатлону Антон Шипулин, возможна «рокировка», указывают собеседники “Ъ”.

Выдвинуться по одномандатному округу может весьма узнаваемый в округе Сергей Бидонько, прошедший в Думу-2021 по списку «Единой России». А господин Шипулин может избраться в областное заксобрание или Госдуму, но уже по партсписку. Существует и вероятность того, что чемпион окончательно завершит политическую карьеру, говорят источники.

Один из собеседников “Ъ”, близкий к мэрии Екатеринбурга, добавляет, что за выдвижение по Свердловскому округу может побороться действующий депутат гордумы областного центра, ветеран ФСБ Сергей Павленко. Однако другие источники “Ъ” подчеркивают, что позиции Андрея Альшевских в Думе «как никогда прочны» в связи с его активной законотворческой работой и замена его «ни на каком уровне не рассматривается». Сам Сергей Павленко сказал “Ъ”, что одних амбиций для получения мандата депутата Госдумы мало: «Я солдат и сделаю все, что скажет государство. Предложений по Госдуме мне не поступало, и сам лезть не буду».

Депутат-спортсмен становится политически успешен, когда занимается в Думе темами помимо спорта, рассуждает политолог Павел Склянчук. Такие кандидаты хороши для партий на выборах, тогда как избиратели и местные элиты «не всегда видят осязаемые политические рекорды от депутатов-спортсменов», резюмирует эксперт.

Отметим, что оба свердловских депутата-биатлониста в нынешнем созыве работают достаточно продуктивно.

Сергей Чепиков, заседающий в Думе с 2016 года, выступил соавтором 29 законопроектов (против всего трех в предыдущем созыве), а Антон Шипулин (депутат с 2019-го) — 68.

Григорий Лейба; Василий Алексеев, Екатеринбург