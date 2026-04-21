Свердловские промышленники заявили о выдвижении своих кандидатов на праймериз ЕР

Представители компаний «Уралвагонзавод», «Евраз НТМК» и УГМК заявили о выдвижении своих кандидатов на предварительное голосование (праймериз) «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов на выборы в заксобрание Свердловской области и Госдуму. Как рассказали «Ъ-Урал» участники мероприятия, претенденты выступают за формирование депутатской вертикали на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, способной «последовательно отстаивать интересы жителей индустриальных территорий».

В число кандидатов в депутаты заксобрания Свердловской области от крупных уральских предприятий вошли:

Сенатор — представитель заксобрания региона в Совете федерации (СФ) РФ Александр Высокинский . Он намерен избраться в свердловский парламент по списку «Единой России» от Верхнепышминской территориальной группы.

Действующий депутат заксобрания, исполнительный директор «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех») Владимир Рощупкин — от Дзержинского одномандатного округа. На выборах в 2021 году он получил 26,1 тыс. голосов избирателей, опередив кандидатов от КПРФ Анатолия Марченкова (18,7 тыс.) и от «Справедливой России — Патриоты — За правду» (СРЗП) Евгению Михайлиди (15,8 тыс.). «Мы не падки на пустые обещания, важно, чтоб была реальная работа, потому что, если предприятие работает — работает все вокруг»,— отметил господин Рощупкин.

Действующий депутат заксобрания, председатель профсоюзной организации «Евраз НТМК» Владимир Радаев — от Тигалстроевского одномандатного округа. На выборах в 2021 году политик получил поддержку 21,9 тыс. человек, опередив претендентов от КПРФ Владимира Желиба (15 тыс.) и от СРЗП Павла Пахомова (11,3 тыс.). «Акцентирую внимание на социальных вопросах, которые решает предприятие: организация отдыха и оздоровления сотрудников, обеспечение детского отдыха, поддержка детских садов, школ и иных социальных учреждений»,— рассказал господин Радаев.

Действующий депутат заксобрания, председатель комитета регионального парламента по социальной политике Вячеслав Погудин — от Ленинского одномандатного округа в Нижнем Тагиле. На выборах в 2021 году единоросс взял 25,4 тыс. голосов, опередив претендентов от КПРФ Михаила Бояркина (12,6 тыс.) и от СРЗП Надежду Журавлеву. «Важно обеспечить поддержку предприятий региона — их стабильное функционирование гарантирует рост налоговых поступлений и создает условия для дальнейшего расширения социальных обязательств»,— подчеркнул господин Погудин.

Действующий депутат думы Екатеринбурга, советник директора по персоналу и общим вопросам УГМК Алексей Смирнов — от Верхнепышминского одномандатного округа. В результате перенарезки округ разместился на части территории Кировградского одномандатного округа, ликвидированного в январе 2026 года. Его с 2021 года в заксобрании представлял депутат от КПРФ Евгений Букреев: по итогам голосования кандидатуру коммуниста тогда поддержали 27 тыс. человек, единоросса Александра Волкова — 24,5 тыс., либерал-демократа Александра Панасенко — 7,8 тыс. В 2023 года на выборах в гордуму Екатеринбурга господин Смирнов одержал победу в одномандатном округе №5: получил 3,4 тыс. голосов, опередив кандидатов от «Яблока» Алексея Холодарева (1046) и от СРЗП Наталью Мальцеву (1041).

Действующий депутат думы Нижнего Тагила, генеральный директор компании «Уралкриомаш» (входит в «Уралвагонзавод») Дмитрий Скоропупов — по списку партии власти от Дзержинской территориальной группы. На выборы в представительный орган города в 2022 году политик набрал 1 384 голосов избирателей, опередив кандидатов от КПРФ Юрия Андреенка (534) и от «Новых людей» Даниила Клейменова (191). «Задача — сохранить и развить действующие социальные инициативы для достижения ощутимого положительного эффекта»,— отметил господин Скоропупов.

Действующий депутат думы Нижнего Тагила, операционный директор «Евраз НТМК» Константин Миронов — по списку «Единой России» от Тагилстроевской территориальной группы. По итогу голосования за кандидатов в представительный орган города единоросс получил поддержку 1,5 тыс. человек, опередив претендентов от «Новых людей» Оксану Феофанову (405) и от ЛДПР Карину Гуляеву (268).

Директор по персоналу и общим вопросам компании «Уралэлектромедь» (входит в УГМК) Дмитрий Галенковский — по списку «Единой России» от Верхнепышминской территориальной группы. «Только совместными усилиями мы способны влиять на развитие городов и реализацию значимых инициатив. Их важность оценят жители — именно их мнение станет главным критерием нашей работы»,— заверил кандидат.

В качестве кандидата в Госдуму промышленники поддержали действующего депутата заксобрания Свердловской области, начальника управления общественных связей службы генерального директора УГМК Алексея Свалова — он планирует избраться от Нижнетагильского одномандатного округа. В действующем созыве нижней палаты российского парламента его представляет единоросс Константин Захаров, на выборах в 2021 году он набрал 67,7 тыс. голосов избирателей. Его оппоненты от КПРФ Михаил Бояркин и от СРЗП Сергей Белоусов получили поддержку 48,3 тыс. и 35,2 тыс. человек соответственно.

«Главной задачей депутата Госдумы я вижу привлечение федерального финансирования. А если у территории нет голоса и хорошего лоббиста — деньги уйдут в другую, более настойчивую территорию. Наш регион — центр обороноспособности и экономики России. Поэтому Москва должна слышать голос промышленного Урала»,— заявил господин Свалов.

В конце общего собрания политики приняли декларацию о создании общественного объединения «УралПромСоюз», которое призвано стать площадкой для диалога между крупными промышленными предприятиями Урала, властью, профсоюзами, ветеранскими и иными организациями. «Новые вызовы требуют более тесной координации действий, объединения ресурсов и выработки единой стратегии развития»,— пояснили участники встречи.

Выборы в Госдуму России IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Общее количество мест в нижней палате российского парламента не поменяется — 450 депутатов. Из них 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам. Это первые выборы в Госдуму, которые будут проводиться в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях после присоединения территорий к России в 2022 году. Сегодня интересы Свердловской области в нижней палате российского парламента представляют 10 депутатов от «Единой России» и по одному от КПРФ, «Новых людей» и «Справедливой России». Одновременно с выборами депутатов Госдумы пройдет голосования за кандидатов в заксобрание Свердловской области IX созыва. По его итогам 25 парламентариев изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. После голосования в 2021 году интересы «Единой России» в региональном парламенте стали представлять 32 депутата, КПРФ — девять, «Справедливой России — Патриоты — За правду» — четыре, ЛДПР — двое, «Новых людей» — двое.

«Единая Россия» начала регистрацию претендентов на праймериз 11 марта. Политики смогут выдвинуть свою кандидатуру до 30 апреля. Регистрация избирателей на праймериз начнется 20 апреля и завершится 29 мая, а само голосование пройдет с 25 по 31 мая. Окончательный список кандидатов, отобранных по итогам праймериз, единороссы планируют утвердить в июне.

Василий Алексеев