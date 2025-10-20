Начальник полиции Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров ушел в отставку

Пост начальника полиции Нижнего Тагила покинул полковник Ибрагим Абдулкадыров — он завершил службу в полиции и вышел на пенсию по выслуге лет, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Врио начальника гарнизона городской полиции назначен Дмитрий Абраменко, ранее работавший заместителем УУР ГУ МВД области.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ибрагим Абдулкадыров

Ибрагим Абдулкадыров с 1978 года проходил срочную службу в войсковой части поселка Сокол под Нижним Тагилом. После демобилизации он поступил в школу милиции в Елабуге (Татарстан), затем вернулся на Урал и начал карьеру с должности оперуполномоченного Тагилстроевского РОВД. В 90-е годы возглавлял криминальную милицию Пригородного района — за раскрытие тяжких преступлений ему досрочно присвоили звание подполковника. В 2007 году стал начальником ОВД района, а в 2012 году занял пост начальника гарнизона полиции Нижнего Тагила.

За свои достижения Ибрагим Абдулкадыров был награжден ведомственными и государственными наградами, в том числе пистолетом Макарова и медалью «За отличие в охране общественного порядка». Он также является почетным гражданином Нижнего Тагила. «Вчера, 19 октября, нашему заслуженному ветерану исполнилось 65 лет. В ближайшее время в главке состоится торжественная церемония, где генерал Мешков и другие коллеги тепло поздравят его и с юбилеем, и с выходом на пенсию, вручат памятный подарок»,— добавил Валерий Горелых.

Ирина Пичурина