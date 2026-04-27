Поминальная политика

“Ъ” продолжает рассказывать об основных событиях партийной жизни и о том, как они могут отразиться на итогах осенних выборов в Госдуму. Главными героями прошедшей партийной недели стали два покойных политика: Владимир Жириновский и Владимир Ленин. Благодаря первому ЛДПР продемонстрировала избирателям свою значимость в современной политсистеме и «поддержку сверху», а наследие второго дало повод для неожиданной дискуссии о приверженности коммунистов идеалам революции и марксизма-ленинизма.

Прошлая неделя ознаменовалась сразу двумя датами особой политической значимости: 22 апреля исполнилось 156 лет со дня рождения Владимира Ленина, а 25 апреля отмечалось 80-летие Владимира Жириновского. По размаху торжеств юбилей покойного основателя ЛДПР (несмотря на россыпь новостных сюжетов и документальных фильмов на главных федеральных телеканалах) был, конечно, несопоставим с празднованием во времена СССР даже некруглых годовщин создателя советского государства. Но в реалиях современной России Владимир Вольфович Владимира Ильича явно превзошел.

Прошедшая в столичном Манеже с 11 по 23 апреля экспозиция «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» стала одним из главных политических событий месяца сразу после открытия, а на последние выставочные дни либерал-демократы приберегли несколько «десертов». В частности, посетителям представили ранее не публиковавшиеся политические прогнозы господина Жириновского и третье издание его сочинений в 50 томах, а руководство партии объявило о запуске образовательного и кадрового проекта «Школа Жириновского». Ну а гвоздем программы стало посещение выставки Владимиром Путиным. Правда, от публичных оценок президент воздержался, но сам его приход многие эксперты расценили как сигнал об особой значимости ЛДПР в партийно-политической системе России.

Некоторые критики заподозрили Геннадия Зюганова в отходе от ленинских принципов

Конкуренты либерал-демократов в борьбе за звание «главной оппозиционной силы» свою памятную дату тоже старались отметить по максимуму, но возможностей у них было поменьше. Даже традиционные для КПРФ митинги удалось провести не везде. Зато «ленинскую повестку» коммунисты хорошо отработали на пленуме ЦК, где лидер партии Геннадий Зюганов выступил с докладом о предвыборной «программе Победы». Впрочем, сторонним наблюдателям куда больше запомнилось его же выступление в Госдуме, в котором вождь КПРФ помянул блогера Викторию Боню с ее нашумевшим видеообращением к президенту и неожиданно заявил, что «мы не имеем права повторять» то, «что случилось в 1917 году». Тот факт, что господин Зюганов говорил не об Октябрьской, а о Февральской революции, комментаторы «не заметили» и охотно порассуждали об отходе нынешних коммунистов от заповедей марксизма-ленинизма.

Из других партий над предвыборными вопросами активнее всех поработала «Единая Россия» (ЕР). Сначала председатель ЕР Дмитрий Медведев выступил с программной речью на большом муниципальном форуме, поставив перед местными политиками задачи на грядущие выборы. Затем секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев отчитался о «рекордной активности» россиян в ходе начавшейся регистрации избирателей на внутрипартийные праймериз (3,5 млн человек за три дня). А в конце недели единороссы провели выездное заседание своей фракции в Госдуме, на котором обратилась к президенту с предложением реструктурировать бюджетные кредиты регионов в 2026 году. Кроме того, перед депутатами выступили социологи, которые разъяснили разницу между оценками разных полстеров и поделились оптимистичным для ЕР прогнозом.

«Справедливая Россия» в начале недели наконец-то официально подтвердила, что выдвинула на пост уполномоченного по правам человека в РФ своего однопартийца, главу комитета Думы по развитию гражданского общества Яну Лантратову. И, судя по единогласной поддержке ее кандидатуры со стороны ЕР, исход намеченного на середину мая голосования можно считать предопределенным. Ну а «Новые люди» отметились разве что очередными социологическими успехами, продолжив наращивать отрыв (по версии ВЦИОМа) от конкурентов в борьбе за второе место на выборах в Госдуму-2026.

Дмитрий Камышев

Законотворческая политика

Текущая работа Госдумы, как обычно, дала партиям дополнительные возможности для отстаивания своих программных позиций.

Единороссы одним из главных свершений минувшей недели назвали инициированный ими по поручению Дмитрия Медведева закон о запуске с 1 сентября трехлетнего эксперимента с использованием передвижных аптечных пунктов. Одна такая аптека сможет обслуживать до 50 населенных пунктов. Также депутаты от «Единой России» (ЕР) проголосовали за принятие в первом чтении двух важных правительственных инициатив о регулировании цифровой валюты и поддержали во втором и третьем чтениях еще один правительственный документ — о создании новой игорной зоны в Республике Алтай.

При обсуждении межфракционных поправок к избирательному законодательству в роли оппонентов выступили коммунисты, безуспешно пытавшиеся среди прочего отстоять право на использование в агитации образа Владимира Ленина. А либерал-демократам не удалось провести свой законопроект о страховании ответственности владельцев опасных собак.

Другим популярным способом обозначить для избирателей свои партийные приоритеты остается внесение новых проектов.

ЕР на прошлой неделе отметилась двумя такими инициативами: о смягчении кадрового дефицита в противопожарной службе путем направления туда призывников и об отмене штрафов за непредоставление «нулевых» деклараций о доходах. Кроме того, единороссы стали инициаторами межфракционного законопроекта о списании кредитов гражданам, подписывающим контракт для участия в СВО.

Оппозиция же привычно делала акцент на темах, понятных именно ее избирателю. Так, КПРФ предложила разрешить детям россиян выезжать в братскую Белоруссию без загранпаспорта и запретить иностранцам иметь в собственности землю. «Справедливая Россия» выступила за снижение страховых взносов для малого и среднего бизнеса с 15% до 10%. А «Новые люди» внесли поправку, разрешающую выпускникам пересдавать два ЕГЭ вместо одного.

«Единая Россия» (ЕР) продолжает предъявлять свою полезность для избирателей и надежность как политическая опора и партнер региональной власти. ЕР предложила президенту реструктурировать бюджетные кредиты регионов и направить средства на социальную поддержку: ход привлекательный для губернаторов и той части населения, которая нуждается в такой поддержке. А закон о праве супругов погибших участников СВО поступать в вузы и колледжи без экзаменов еще раз позволил ЕР подчеркнуть, что она играет роль инструмента для решения поставленных Путиным задач. Но если текущие социально-экономические проблемы и непопулярные действия отдельных властных структур приводят к ситуативному снижению рейтинга власти, то роль естественного громоотвода тоже первой играет ЕР.

ЛДПР продолжает держаться за образ Жириновского. Посещение Владимиром Путиным выставки памяти основателя партии стало для нее главным событием недели. Сигнал всеми принят и считан. Если бы прозвучали еще и добрые слова Путина в адрес современной ЛДПР, то для нее все было бы еще круче. Но лучшее враг хорошего, а партией Путина была и остается ЕР.

У КПРФ самым ярким на неделе стало выступление Зюганова в Госдуме об угрозе нового Октября, нежелательности революции и роли Виктории Бони как самого громкого голоса. Комментариев речь вызвала много, но это тот случай, когда цитируемость лидера не пошла партии на пользу. В то же время коммунисты опубликовали подборку самых жестких заявлений Зюганова на апрельском пленуме ЦК КПРФ под заголовком «Страна — не штрафбат!». Это не только серьезная заявка на ужесточение риторики, но и обозначение тематических линий кампании, попытка расширить электоральную нишу за счет пресловутых «сердитых горожан».

«Новые люди» на неделе боролись с вредными зависимостями и продолжали объяснять преимущество эволюционных изменений перед громкими лозунгами. Но, честно говоря, выделить что-то из их активностей последних дней сложно. «Справедливая Россия» в очередной раз предложила заморозить тарифы ЖКХ до инвентаризации состояния сетей и вернуть госконтроль над естественными монополиями в ЖКХ. Эсеры возвращаются к истокам и вечным темам, но их эффективность не так высока. Однако партия также в поисках нового и хайпового: тут я бы выделил предложение депутата Александра Аксененко запретить использование электросамокатов несовершеннолетними. Тема резонансная, многие поддержали бы.

Кризис содержания — этими словами я бы обозначил общую для российских партий ситуацию, проявившуюся на этой неделе.

Праймериз «Единой России» ушли из новостного фокуса. Сам факт их проведения являлся «событием дня» только в момент их старта. Никаких инфоповодов «внутри» праймериз не оказалось. Для ЛДПР эффект от празднования 80-летия Жириновского оказался более краткосрочным, чем это предполагалось наблюдателями, и сегодня он уже практически исчерпан. А это значит, что вопрос о поиске партией новой субъектности, отложенный на четыре года благодаря харизме покойного лидера партии, встает на повестке дня. Наконец, выступление лидера КПРФ Геннадия Зюганова в Госдуме об опасности повторения 1917 года не только привлекло внимание к партии, но и дало понять, что предвыборную кампанию коммунисты будут строить на открыто протестной повестке.

У «Единой России» на неделе были два ярких события. Первое — встреча председателя партии с единороссами—участниками муниципального форума: разговор с руководителями муниципалитетов плюс присоединение к повестке президента. Второй — заседание фракции накануне региональной недели, на котором единороссы обратились к главе государства с просьбой о реструктуризации долгов регионов. Другие темы — рейтинги партии, предварительное голосование, отчетные форумы.

ЛДПР стала косвенным бенефициаром государственных мероприятий в связи с 80-летием Жириновского. С одной стороны, позитив в виде высокой медийности, с другой — очевидный вопрос, что такое ЛДПР без Жириновского. У КПРФ вся медиаповестка строилась вокруг очередного пленума. Из интересного — попытка стать партией СВО. А «Новые люди» оставались главными бенефициарами обсуждения растущих партийных рейтингов. Отдельно стоит отметить удачную кампанию в неполитических сегментах социальных медиа.