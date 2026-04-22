Зюганов позавидовал реакции Кремля на обращение Бони

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выразил удивление по поводу благожелательной реакции Кремля на нашумевший видеоролик блогера Виктории Бони, в котором она раскритиковала в том числе блокировки в сети и предупредила о росте недовольства среди россиян. Отреагировав на обращение «дамы из Монако», власти продолжают не замечать инициативы Компартии, посетовал господин Зюганов в интервью информационной службе «Вести»: «Если вы срочно не скорректируете принципиальным образом курс, то по осени нас может ждать то, что случилось в феврале 1917-го».

Геннадий Зюганов

Геннадий Зюганов

Особенно политика поразило, что госпожа Боня из-за границы увидела проблемы (например, массовый убой скота в Новосибирской области и последствия наводнения в Дагестане), которые в России многие не желают замечать. По его словам, об этих и других ситуациях «сто раз говорили в Думе» его коллеги по фракции и даже предлагали конкретные решения: «На стол план положили, и план, и программа — все есть».

Те же аргументы днем ранее лидер КПРФ излагал, выступая с трибуны Госдумы. Тогда он тоже обратил внимание депутатов на выступление блогера и реакцию Кремля. «Зря улыбаетесь!» — осадил Геннадий Зюганов смеющихся коллег и напомнил, что успехи российских властей нередко зиждились на умении слышать все группы населения. Но к 1917 году царская власть этот навык утратила — и Зимний не внял ни призывам буржуазных партий (о создании «Ответственного министерства»), ни народным требованиям, подчеркнул коммунист: «Февральская революция началась с бунта голодных женщин: бабы ворвались на предприятия и выгнали мужиков (на массовые демонстрации.— “Ъ”), а эти (власти.— “Ъ”) отдали приказ стрелять. Но в обществе наступает тогда предел, когда и стрелять бесполезно».

Сегодня коммунисты, как и госпожа Боня, призывают к коррекции курса, но их инициативы по решению в том числе экономических проблем остаются без внимания, отметил господин Зюганов. «Вы не слышите! Почему даму из Монако услышали?..» — заявил он в Думе, обращаясь к российским властям. И если срочно не «принять меры», то «по осени нас ждет то, что случилось в 17-м году», предупредил председатель ЦК КПРФ.

Григорий Лейба

Хроника Февральской революции

С начала 1917 года Петроград сотрясали забастовки и протесты рабочих. По данным Петроградского охранного отделения, 9 января (22 января по новому стилю), в день годовщины событий 1905 года, до 200 тыс. человек приняли участие в забастовках

С начала 1917 года Петроград сотрясали забастовки и протесты рабочих. По данным Петроградского охранного отделения, 9 января (22 января по новому стилю), в день годовщины событий 1905 года, до 200 тыс. человек приняли участие в забастовках

14 февраля (27 февраля) после перерыва возобновила работу Госдума. Тогда, несмотря на предостережение Министерства внутренних дел, в Петрограде прошли забастовки рабочих. Главными лозунгами этих дней стали «Долой войну!» и «Да здравствует республика!»

14 февраля (27 февраля) после перерыва возобновила работу Госдума. Тогда, несмотря на предостережение Министерства внутренних дел, в Петрограде прошли забастовки рабочих. Главными лозунгами этих дней стали «Долой войну!» и «Да здравствует республика!»

18 февраля (3 марта) остановился Путиловский завод — важнейшее в период войны артиллерийское предпритие страны, на котором трудилось около 36 тыс. человек. На решительные действия рабочих подтолкнуло отсутствие топлива, невыплата зарплат и дефицит продуктов

18 февраля (3 марта) остановился Путиловский завод — важнейшее в период войны артиллерийское предпритие страны, на котором трудилось около 36 тыс. человек. На решительные действия рабочих подтолкнуло отсутствие топлива, невыплата зарплат и дефицит продуктов

Из воспоминаний посла Франции в России Жоржа Мориса Палеолога: «Сегодня утром у булочной на Литейном я был поражен злым выражением, которое я читал на лицах всех бедных людей, стоявших в очереди, из которых большинство провело там всю ночь»
В начале февраля в Петрограде начался дефицит хлеба. Муки было в достатке — не хватало топлива для печей. Карточки на хлебо-булочные изделия появились в Москве, Киеве, Харькове и других крупных городах. В столице до этого дело не дошло, однако горожане были в панике

Из воспоминаний посла Франции в России Жоржа Мориса Палеолога: «Сегодня утром у булочной на Литейном я был поражен злым выражением, которое я читал на лицах всех бедных людей, стоявших в очереди, из которых большинство провело там всю ночь»
В начале февраля в Петрограде начался дефицит хлеба. Муки было в достатке — не хватало топлива для печей. Карточки на хлебо-булочные изделия появились в Москве, Киеве, Харькове и других крупных городах. В столице до этого дело не дошло, однако горожане были в панике

Из воспоминаний командующего Петроградским военным округом, генерала-лейтенанта Сергея Хабалова: «Прочие войска перешли на сторону революционеров или остаются, по соглашению с ними нейтральными. Отдельные солдаты и шайки бродят по городу, стреляя в прохожих, обезоруживая офицеров… Все вокзалы во власти революционеров, строго ими охраняются... Все артиллерийские заведения во власти революционеров...»

Из воспоминаний командующего Петроградским военным округом, генерала-лейтенанта Сергея Хабалова: «Прочие войска перешли на сторону революционеров или остаются, по соглашению с ними нейтральными. Отдельные солдаты и шайки бродят по городу, стреляя в прохожих, обезоруживая офицеров… Все вокзалы во власти революционеров, строго ими охраняются... Все артиллерийские заведения во власти революционеров...»

В Петрограде, Москве и других городах начались погромы булочных, продуктовых лавок. Полицейские и патрульные не справлялись с толпами горожан на улицах. В конечном итоге, правоохранителям разрешили использовать для разгона протестующих оружие. Это поднимало волну ненависти к полицейским и военным, начались регулярные столкновения демонстрантов и провоохранителей
На фото: разрушенное здание одного из полицейских участков в Петрограде

В Петрограде, Москве и других городах начались погромы булочных, продуктовых лавок. Полицейские и патрульные не справлялись с толпами горожан на улицах. В конечном итоге, правоохранителям разрешили использовать для разгона протестующих оружие. Это поднимало волну ненависти к полицейским и военным, начались регулярные столкновения демонстрантов и провоохранителей
На фото: разрушенное здание одного из полицейских участков в Петрограде

23 февраля (8 марта), в День работницы, в Петрограде прошли антиправительственные митинги, в которых приняли участие, по разным оценкам, около 90 тысяч рабочих полусотни предприятий. Демонстранты несли плакаты и выкрикивали лозунги «Долой самодержавие!». На следующий день протесты продолжились. В университетах были отменены занятия, на улицы вышли студенты
На фото: студенты Технологического института, революционная охрана Петрограда, ведут двух переодетых городовых

23 февраля (8 марта), в День работницы, в Петрограде прошли антиправительственные митинги, в которых приняли участие, по разным оценкам, около 90 тысяч рабочих полусотни предприятий. Демонстранты несли плакаты и выкрикивали лозунги «Долой самодержавие!». На следующий день протесты продолжились. В университетах были отменены занятия, на улицы вышли студенты
На фото: студенты Технологического института, революционная охрана Петрограда, ведут двух переодетых городовых

За день до начала массовых бунтов Николай II уехал в ставку в Могилев. Незадолго до этого его брат Михаил Александрович писал: «в армии растет большое неудовольствие по поводу того, что Государь живет в Царском и так долго отсутствует в Ставке». Министр внутренних дел Александр Протопопов убедил императора уехать, заверив, что держит ситуацию под контролем. Через несколько дней после начала восстания Николай II не смог попасть в Петроград — железная дорога оказалась под контролем революционеров, поезд царя остановили в Пскове

За день до начала массовых бунтов Николай II уехал в ставку в Могилев. Незадолго до этого его брат Михаил Александрович писал: «в армии растет большое неудовольствие по поводу того, что Государь живет в Царском и так долго отсутствует в Ставке». Министр внутренних дел Александр Протопопов убедил императора уехать, заверив, что держит ситуацию под контролем. Через несколько дней после начала восстания Николай II не смог попасть в Петроград — железная дорога оказалась под контролем революционеров, поезд царя остановили в Пскове

Через несколько дней после начала массовых демонстраций, войска начали переходить на сторону протестующих. Начинается вооруженное востание. Первыми мятеж подняли солдаты Волынского полка, к ним присоединились Литовский и Преображенский полки. Солдаты Петроградского гарнизона начали громить казармы, расстреливать командиров. На сторону восставших перешел Гвардейский морской экипаж. К середине марта около полумиллиона солдат были вовлечены в революционное движение

Через несколько дней после начала массовых демонстраций, войска начали переходить на сторону протестующих. Начинается вооруженное востание. Первыми мятеж подняли солдаты Волынского полка, к ним присоединились Литовский и Преображенский полки. Солдаты Петроградского гарнизона начали громить казармы, расстреливать командиров. На сторону восставших перешел Гвардейский морской экипаж. К середине марта около полумиллиона солдат были вовлечены в революционное движение

Из письма императрицы Александры Федоровны Николаю II: «Только, дорогой, будь тверд, покажи властную руку, вот что надо русским. Ты никогда не упускал случая показать любовь и доброту — дай им теперь почувствовать порой твой кулак»

Из письма императрицы Александры Федоровны Николаю II: «Только, дорогой, будь тверд, покажи властную руку, вот что надо русским. Ты никогда не упускал случая показать любовь и доброту — дай им теперь почувствовать порой твой кулак»

К Петрограду стягивались военные части. Первый пулеметный запасной полк в Ораниенбауме, убив 12 своих офицеров, выдвинулся в столицу, по дороге к ним присоединяются другие части. Вооруженные восставшие захватили и сожгли тюрьму в Литовском замке, оттуда были выпущены все заключенные, в том числе уголовники. Позднее был захвачен следственный изолятор «Кресты»

К Петрограду стягивались военные части. Первый пулеметный запасной полк в Ораниенбауме, убив 12 своих офицеров, выдвинулся в столицу, по дороге к ним присоединяются другие части. Вооруженные восставшие захватили и сожгли тюрьму в Литовском замке, оттуда были выпущены все заключенные, в том числе уголовники. Позднее был захвачен следственный изолятор «Кресты»

Из воспоминаний генерал-майора Дмитрия Дубенского: «Никто из молодых солдат не был еще в полках, а только обучался, чтобы потом попасть в ряды того или другого гвардейского полка и получить дух, физиономию части и впитать ее традиции. Многие из солдат запасных батальонов не были даже приведены к присяге. Вот почему этот молодой контингент так называемых гвардейских солдат не мог быть стоек и, выйдя 24, 25 и 26 февраля на усмирение беспорядков, зашатался, и затем начался бессмысленный и беспощадный солдатский бунт»
На фото: Бои у Зимнего дворца

Из воспоминаний генерал-майора Дмитрия Дубенского: «Никто из молодых солдат не был еще в полках, а только обучался, чтобы потом попасть в ряды того или другого гвардейского полка и получить дух, физиономию части и впитать ее традиции. Многие из солдат запасных батальонов не были даже приведены к присяге. Вот почему этот молодой контингент так называемых гвардейских солдат не мог быть стоек и, выйдя 24, 25 и 26 февраля на усмирение беспорядков, зашатался, и затем начался бессмысленный и беспощадный солдатский бунт»
На фото: Бои у Зимнего дворца

Из дневников лидера кадетской партии Павла Милюкова: «После полудня за воротами дворца скопилась уже многочисленная толпа, давившая на решетку. Тут была и "публика", и рабочие, и солдаты. Пришлось ворота открыть, и толпа хлынула во дворец. А к вечеру мы уже почувствовали, что мы не одни во дворце — и вообще больше не хозяева дворца…Мы были победителями. Но кто — "мы"?»
28 февраля (13 марта) Временный комитет Госдумы под руководством Михаила Родзянко заявил, что берет власть в свои руки. Командующим войсками Петроградского округа был назначен генерал Корнилов
На фото: солдаты Волынского полка идут с транспарантами к Таврическому дворцу, где заседала дума

Из дневников лидера кадетской партии Павла Милюкова: «После полудня за воротами дворца скопилась уже многочисленная толпа, давившая на решетку. Тут была и "публика", и рабочие, и солдаты. Пришлось ворота открыть, и толпа хлынула во дворец. А к вечеру мы уже почувствовали, что мы не одни во дворце — и вообще больше не хозяева дворца…Мы были победителями. Но кто — "мы"?»
28 февраля (13 марта) Временный комитет Госдумы под руководством Михаила Родзянко заявил, что берет власть в свои руки. Командующим войсками Петроградского округа был назначен генерал Корнилов
На фото: солдаты Волынского полка идут с транспарантами к Таврическому дворцу, где заседала дума

Вслед за Петроградом волнения начались по всей стране. Первыми о событиях в столице узнали в Москве. 28 февраля (13 марта) забастовали все московские заводы. Вопреки запрету прошел митинг у городской думы. Начали формироваться Московский совет рабочих депутатов и Московский совет солдатских депутатов, которые объединились только в конце года. Похожие процессы происходили в Нижнем Новгороде, Саратове, Самаре

Вслед за Петроградом волнения начались по всей стране. Первыми о событиях в столице узнали в Москве. 28 февраля (13 марта) забастовали все московские заводы. Вопреки запрету прошел митинг у городской думы. Начали формироваться Московский совет рабочих депутатов и Московский совет солдатских депутатов, которые объединились только в конце года. Похожие процессы происходили в Нижнем Новгороде, Саратове, Самаре

Духовенство на Красной площади с иконами и хоругвями во время Февральской революции

Духовенство на Красной площади с иконами и хоругвями во время Февральской революции

События февраля 1917 года нельзя считать бескровными. По разным оценкам, жертвами кровопролитных боев стали от 1315 до 2000 человек. Похоронная процессия состоялась на Марсовом поле. «Керенскому нужны были жертвы, во что бы то ни стало, как и все то, что он дальше делал для углубления &quot;Великой бескровной российской революции&quot;», — писал начальник Петроградского охранного отделения Константин Глобачев

События февраля 1917 года нельзя считать бескровными. По разным оценкам, жертвами кровопролитных боев стали от 1315 до 2000 человек. Похоронная процессия состоялась на Марсовом поле. «Керенскому нужны были жертвы, во что бы то ни стало, как и все то, что он дальше делал для углубления "Великой бескровной российской революции"», — писал начальник Петроградского охранного отделения Константин Глобачев

«Нужно мое отречение [...] Суть та, что во имя спасения России и удержания армии на фронте в спокойствии нужно решиться на этот шаг. Я согласился. Из ставки прислали проект манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с которыми я переговорил и передал им подписанный и переделанный манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена и трусость и обман!»
Под давлением ближнего круга 2 марта (15 марта) император Николай II (на фото слева) отрекся от престола — от своего имени и от имени наследника Алексея (на фото справа)

«Нужно мое отречение [...] Суть та, что во имя спасения России и удержания армии на фронте в спокойствии нужно решиться на этот шаг. Я согласился. Из ставки прислали проект манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с которыми я переговорил и передал им подписанный и переделанный манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена и трусость и обман!»
Под давлением ближнего круга 2 марта (15 марта) император Николай II (на фото слева) отрекся от престола — от своего имени и от имени наследника Алексея (на фото справа)

С начала 1917 года Петроград сотрясали забастовки и протесты рабочих. По данным Петроградского охранного отделения, 9 января (22 января по новому стилю), в день годовщины событий 1905 года, до 200 тыс. человек приняли участие в забастовках

14 февраля (27 февраля) после перерыва возобновила работу Госдума. Тогда, несмотря на предостережение Министерства внутренних дел, в Петрограде прошли забастовки рабочих. Главными лозунгами этих дней стали «Долой войну!» и «Да здравствует республика!»

18 февраля (3 марта) остановился Путиловский завод — важнейшее в период войны артиллерийское предпритие страны, на котором трудилось около 36 тыс. человек. На решительные действия рабочих подтолкнуло отсутствие топлива, невыплата зарплат и дефицит продуктов

Из воспоминаний посла Франции в России Жоржа Мориса Палеолога: «Сегодня утром у булочной на Литейном я был поражен злым выражением, которое я читал на лицах всех бедных людей, стоявших в очереди, из которых большинство провело там всю ночь»
В начале февраля в Петрограде начался дефицит хлеба. Муки было в достатке — не хватало топлива для печей. Карточки на хлебо-булочные изделия появились в Москве, Киеве, Харькове и других крупных городах. В столице до этого дело не дошло, однако горожане были в панике

Из воспоминаний командующего Петроградским военным округом, генерала-лейтенанта Сергея Хабалова: «Прочие войска перешли на сторону революционеров или остаются, по соглашению с ними нейтральными. Отдельные солдаты и шайки бродят по городу, стреляя в прохожих, обезоруживая офицеров… Все вокзалы во власти революционеров, строго ими охраняются... Все артиллерийские заведения во власти революционеров...»

В Петрограде, Москве и других городах начались погромы булочных, продуктовых лавок. Полицейские и патрульные не справлялись с толпами горожан на улицах. В конечном итоге, правоохранителям разрешили использовать для разгона протестующих оружие. Это поднимало волну ненависти к полицейским и военным, начались регулярные столкновения демонстрантов и провоохранителей
На фото: разрушенное здание одного из полицейских участков в Петрограде

23 февраля (8 марта), в День работницы, в Петрограде прошли антиправительственные митинги, в которых приняли участие, по разным оценкам, около 90 тысяч рабочих полусотни предприятий. Демонстранты несли плакаты и выкрикивали лозунги «Долой самодержавие!». На следующий день протесты продолжились. В университетах были отменены занятия, на улицы вышли студенты
На фото: студенты Технологического института, революционная охрана Петрограда, ведут двух переодетых городовых

За день до начала массовых бунтов Николай II уехал в ставку в Могилев. Незадолго до этого его брат Михаил Александрович писал: «в армии растет большое неудовольствие по поводу того, что Государь живет в Царском и так долго отсутствует в Ставке». Министр внутренних дел Александр Протопопов убедил императора уехать, заверив, что держит ситуацию под контролем. Через несколько дней после начала восстания Николай II не смог попасть в Петроград — железная дорога оказалась под контролем революционеров, поезд царя остановили в Пскове

Через несколько дней после начала массовых демонстраций, войска начали переходить на сторону протестующих. Начинается вооруженное востание. Первыми мятеж подняли солдаты Волынского полка, к ним присоединились Литовский и Преображенский полки. Солдаты Петроградского гарнизона начали громить казармы, расстреливать командиров. На сторону восставших перешел Гвардейский морской экипаж. К середине марта около полумиллиона солдат были вовлечены в революционное движение

Из письма императрицы Александры Федоровны Николаю II: «Только, дорогой, будь тверд, покажи властную руку, вот что надо русским. Ты никогда не упускал случая показать любовь и доброту — дай им теперь почувствовать порой твой кулак»

К Петрограду стягивались военные части. Первый пулеметный запасной полк в Ораниенбауме, убив 12 своих офицеров, выдвинулся в столицу, по дороге к ним присоединяются другие части. Вооруженные восставшие захватили и сожгли тюрьму в Литовском замке, оттуда были выпущены все заключенные, в том числе уголовники. Позднее был захвачен следственный изолятор «Кресты»

Из воспоминаний генерал-майора Дмитрия Дубенского: «Никто из молодых солдат не был еще в полках, а только обучался, чтобы потом попасть в ряды того или другого гвардейского полка и получить дух, физиономию части и впитать ее традиции. Многие из солдат запасных батальонов не были даже приведены к присяге. Вот почему этот молодой контингент так называемых гвардейских солдат не мог быть стоек и, выйдя 24, 25 и 26 февраля на усмирение беспорядков, зашатался, и затем начался бессмысленный и беспощадный солдатский бунт»
На фото: Бои у Зимнего дворца

Из дневников лидера кадетской партии Павла Милюкова: «После полудня за воротами дворца скопилась уже многочисленная толпа, давившая на решетку. Тут была и "публика", и рабочие, и солдаты. Пришлось ворота открыть, и толпа хлынула во дворец. А к вечеру мы уже почувствовали, что мы не одни во дворце — и вообще больше не хозяева дворца…Мы были победителями. Но кто — "мы"?»
28 февраля (13 марта) Временный комитет Госдумы под руководством Михаила Родзянко заявил, что берет власть в свои руки. Командующим войсками Петроградского округа был назначен генерал Корнилов
На фото: солдаты Волынского полка идут с транспарантами к Таврическому дворцу, где заседала дума

Вслед за Петроградом волнения начались по всей стране. Первыми о событиях в столице узнали в Москве. 28 февраля (13 марта) забастовали все московские заводы. Вопреки запрету прошел митинг у городской думы. Начали формироваться Московский совет рабочих депутатов и Московский совет солдатских депутатов, которые объединились только в конце года. Похожие процессы происходили в Нижнем Новгороде, Саратове, Самаре

Духовенство на Красной площади с иконами и хоругвями во время Февральской революции

События февраля 1917 года нельзя считать бескровными. По разным оценкам, жертвами кровопролитных боев стали от 1315 до 2000 человек. Похоронная процессия состоялась на Марсовом поле. «Керенскому нужны были жертвы, во что бы то ни стало, как и все то, что он дальше делал для углубления "Великой бескровной российской революции"», — писал начальник Петроградского охранного отделения Константин Глобачев

«Нужно мое отречение [...] Суть та, что во имя спасения России и удержания армии на фронте в спокойствии нужно решиться на этот шаг. Я согласился. Из ставки прислали проект манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с которыми я переговорил и передал им подписанный и переделанный манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена и трусость и обман!»
Под давлением ближнего круга 2 марта (15 марта) император Николай II (на фото слева) отрекся от престола — от своего имени и от имени наследника Алексея (на фото справа)

