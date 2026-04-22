Зюганов позавидовал реакции Кремля на обращение Бони

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выразил удивление по поводу благожелательной реакции Кремля на нашумевший видеоролик блогера Виктории Бони, в котором она раскритиковала в том числе блокировки в сети и предупредила о росте недовольства среди россиян. Отреагировав на обращение «дамы из Монако», власти продолжают не замечать инициативы Компартии, посетовал господин Зюганов в интервью информационной службе «Вести»: «Если вы срочно не скорректируете принципиальным образом курс, то по осени нас может ждать то, что случилось в феврале 1917-го».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Геннадий Зюганов

Особенно политика поразило, что госпожа Боня из-за границы увидела проблемы (например, массовый убой скота в Новосибирской области и последствия наводнения в Дагестане), которые в России многие не желают замечать. По его словам, об этих и других ситуациях «сто раз говорили в Думе» его коллеги по фракции и даже предлагали конкретные решения: «На стол план положили, и план, и программа — все есть».

Те же аргументы днем ранее лидер КПРФ излагал, выступая с трибуны Госдумы. Тогда он тоже обратил внимание депутатов на выступление блогера и реакцию Кремля. «Зря улыбаетесь!» — осадил Геннадий Зюганов смеющихся коллег и напомнил, что успехи российских властей нередко зиждились на умении слышать все группы населения. Но к 1917 году царская власть этот навык утратила — и Зимний не внял ни призывам буржуазных партий (о создании «Ответственного министерства»), ни народным требованиям, подчеркнул коммунист: «Февральская революция началась с бунта голодных женщин: бабы ворвались на предприятия и выгнали мужиков (на массовые демонстрации.— “Ъ”), а эти (власти.— “Ъ”) отдали приказ стрелять. Но в обществе наступает тогда предел, когда и стрелять бесполезно».

Сегодня коммунисты, как и госпожа Боня, призывают к коррекции курса, но их инициативы по решению в том числе экономических проблем остаются без внимания, отметил господин Зюганов. «Вы не слышите! Почему даму из Монако услышали?..» — заявил он в Думе, обращаясь к российским властям. И если срочно не «принять меры», то «по осени нас ждет то, что случилось в 17-м году», предупредил председатель ЦК КПРФ.

Григорий Лейба