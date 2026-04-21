Госдума приняла закон о передвижных аптеках

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о проведении эксперимента по торговле лекарствами через передвижные аптечные пункты. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты.

«Приобрести можно будет не только самые распространенные препараты, но и — под заказ — те лекарства, которые нужны людям по рецепту»,— отметили в Госдуме. Исключение, в частности, составят препараты, которые содержат психотропные и наркотические вещества, а также требующие особых условий хранения.

Согласно статистике, которую привела Госдума, только 14% из 83 тыс. действующих аптек в России находятся в труднодоступных районах. Законопроект предполагает, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закрепленных мест, говорил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Законопроект внесли в Госдуму 17 декабря. Эксперимент с передвижными аптеками будет проходить с 1 сентября текущего года. Среди товаров, которые нельзя будет продавать в таких аптеках, — препараты предметно-количественного учета, иммунобиологические лекарства, препараты, которые нужно хранить при температуре ниже 15°C, и лекарства, содержащие спирт.