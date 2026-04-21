Единая муниципальная Россия

В Москве 20 апреля открылся третий всероссийский форум «Малая родина — сила России», посвященный вопросам развития местного самоуправления (МСУ). На мероприятие съехались 7 тыс. муниципальных чиновников и депутатов, перед которыми выступил председатель «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев. Он напомнил, что власть на местах принадлежит единороссам, а заодно объяснил, как и почему муниципалы должны ее удержать.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Дмитрий Медведев поставил перед представителями местной власти задачи федерального значения

Форум в национальном центре «Россия» открыл первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, который поблагодарил собравшихся за «самоотверженное служение». «Для успешной работы на муниципальной службе нужны не только высочайший профессионализм, готовность работать 24 на 7 — нужны еще доброе сердце и отзывчивая душа. В наших освобожденных и прифронтовых регионах требуется еще и большое настоящее человеческое мужество»,— подчеркнул куратор внутриполитического блока Кремля. Затем он вручил благодарности, грамоты, медали и другие награды особо отличившимся чиновникам, в том числе мэрам Грозного, Калининграда, Мариуполя, Елабуги и других городов.

Ключевым спикером мероприятия стал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, который, однако, выступил в другой, партийной ипостаси и прочитал «мастер-лекцию» о роли ЕР в социально-экономическом развитии страны. «Многие из вас являются не только представителями муниципальной власти, но и возглавляют местные отделения ЕР — нашей крупнейшей политической партии,— обратился он к собравшимся.— Это, конечно, накладывает на всех вас повышенную ответственность». Господин Медведев напомнил, что чиновники на местах работают под пристальным вниманием не только населения, но и «всей контрольной и правоохранительной системы», и предложил создать «нормативную основу для защиты муниципальных служащих». Зал встретил эту инициативу овацией.

Около 130 тыс. муниципальных депутатов в России, или 84% от их общего числа,— это единороссы, поэтому работа МСУ прямо ассоциируется как с достижениями ЕР, так и с ее неудачами, признал Дмитрий Медведев. «Для ЕР, как правящей политической силы, которая несет ответственность за развитие государства, крайне важно, чтобы местная власть работала максимально эффективно»,— подчеркнул он.

По словам господина Медведева, именно партия обеспечивает взаимодействие муниципалитетов друг с другом, с региональными и федеральными властями, а важнейшим инструментом такой коммуникации является «Народная программа» ЕР, которая была сформирована перед думскими выборами 2021 года. Перечислив основные достижения программы — газификация, благоустройство, ремонт школ и детских садов, строительство фельдшерско-акушерских пунктов и так далее,— лидер единороссов перешел к целеполаганию: «Почему я об этом говорю? Вы, конечно, и так это знаете, коллеги, вы этим занимаетесь практически каждый день. Но с учетом того, что мы вступаем в предвыборный период, крайне важно об этом напоминать — в этом нет ничего зазорного».

Чтобы продолжить начатое, ЕР ставит задачу получить конституционное большинство на выборах в Госдуму 2026 года и для этого ведет сбор предложений в новую «Народную программу», продолжил Дмитрий Медведев: «Приглашаю всех присутствующих активно участвовать в этой работе. Вы хорошо знаете жизнь людей на местах, вносите свой вклад в решение проблем муниципалитетов, и, конечно, ваше мнение для партии, для всех нас особенно важно». Среди ключевых проблем, которые ЕР должна решать вместе с муниципалами, он назвал нехватку квалифицированных кадров, переселение из ветхого жилья, восстановление новых регионов, финансирование МСУ, а также поддержку участников СВО.

Закончил свое выступление господин Медведев уже как зампред Совбеза. «До старта предвыборной кампании остается совсем немного,— заявил он, заметно понизив тон.— Где бы вы ни работали — в новых территориях нашей страны, в центре России, на юге, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, на Севере,— мы с вами единая страна. Страна, которая сегодня на войне. Страна, которая сражается с теми, кто не хочет, чтобы наша страна была. И мы с вами, соответственно, и наши дети, и наши внуки. Именно поэтому мы обязаны победить и пресечь любую активность антироссийских сил, откуда бы она ни исходила и в чем бы ни выражалась. У нас для этого есть все условия, в том числе — и, наверное, это главное — порядочные, отечественные люди, которые работают в муниципалитетах — вы».

Андрей Прах