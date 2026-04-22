Яну Лантратову уполномочат конкурентно

Комитет Госдумы по развитию гражданского общества 23 апреля предложит на пост уполномоченного по правам человека в России своего председателя Яну Лантратову («Справедливая Россия»). Днем ранее ее кандидатуру поддержала «Единая Россия». Это гарантирует госпоже Лантратовой утверждение в должности, хотя у нее будет два конкурента — депутаты Артем Прокофьев (КПРФ) и Иван Сухарев (ЛДПР). Предположительно вопрос о назначении омбудсмена Дума обсудит 14 мая.

Яна Лантратова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Яна Лантратова

Фракция «Справедливая Россия» (СР) проголосовала за выдвижение Яны Лантратовой в омбудсмены еще 14 апреля, однако официально об этом не сообщалось (см. “Ъ” от 15 апреля). А 22 апреля (в этот день истек второй и последний по закону пятилетний срок полномочий нынешнего уполномоченного Татьяны Москальковой) кандидатуру госпожи Лантратовой поддержала «Единая Россия» (ЕР). Как сообщил Telegram-канал фракции ЕР, ее руководитель Владимир Васильев «отметил опыт Лантратовой и выразил надежду на дальнейшее взаимодействие с депутатским корпусом в решении задач в интересах граждан». А сама она заверила, что ее работа будет строиться на «прочном фундаменте огромного опыта, накопленного омбудсменами».

Яна Лантратова также рассказала единороссам об итогах года работы председателем комитета по развитию гражданского общества. За это время, по ее словам, были проведены девять всероссийских крупных мероприятий и парламентские слушания, посвященные вопросам работы региональных институтов уполномоченных. «Параллельно мы собрали данные в комитете, какие есть болевые точки, мешающие (омбудсменам.— “Ъ”) работать эффективнее. Мы сформировали "дорожную карту" из 63 инициатив, которые уже подготовили»,— цитирует госпожу Лантратову Telegram-канал ЕР.

Как пояснил “Ъ” заместитель руководителя фракции ЕР Евгений Ревенко, обсуждение много времени не заняло, поскольку во фракции Яну Лантратову хорошо знают.

Против не выступил никто, и кандидатура была одобрена единогласно. «Не сомневаемся в успехе Яны Лантратовой. Она может рассчитывать на нашу поддержку»,— добавил господин Ревенко.

Лидер СР Сергей Миронов заявил “Ъ”, что весь карьерный и жизненный путь госпожи Лантратовой «свидетельствует о том, что никто лучше нее не подходит на эту должность»: «Многие годы она занимается общественной деятельностью, понимает боль и чаяния людей. Именно поэтому мы приняли такое решение и рады, что коллеги из ЕР поддержали кандидатуру СР».

Как сообщил “Ъ” источник в Думе, вопрос о кандидатах на должность уполномоченного по правам человека комитет по развитию гражданского общества обсудит уже 23 апреля. Помимо Яны Лантратовой на рассмотрение внесены еще две кандидатуры. КПРФ предложила на этот пост члена комитета по туризму Артема Прокофьева, а ЛДПР — первого зампреда комитета по собственности Ивана Сухарева (либерал-демократы выдвигали его в омбудсмены и в 2021 году). Предположительно Госдума рассмотрит вопрос о новом уполномоченном на пленарном заседании 14 мая, после того как депутаты вернутся из регионов после двухнедельной работы с избирателями.

Ксения Веретенникова