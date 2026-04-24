Почему различаются рейтинги партий от ВЦИОМа и ФОМ

Ведущие социологические службы России 24 апреля опубликовали результаты еженедельных замеров партийных рейтингов, которые демонстрируют заметную разницу: результаты «Единой России» (ЕР) отличаются на 9 процентных пунктов (п. п.), «Новых людей» (НЛ) — на 7 п. п., а КПРФ — на 3 п. п.

Согласно телефонному опросу ВЦИОМа, за неделю рейтинг ЕР вырос с 27,3% до 27,7% (+0,4 п. п.), НЛ — с 12,4% до 13,4% (+1 п. п.), а «Справедливой России» (СР) — с 5,2% до 5,4% (+0,2%). Результаты КПРФ оказались неизменными (10,9%), ЛДПР — упали с 10,8% до 10,1% (–0,7 п. п.).

Согласно поквартирному опросу ФОМ, рейтинг ЕР за неделю вырос с 37% до 39% (+2 п. п.), СР — с 2% до 4% (+2 п. п.). Результаты КПРФ и НЛ не изменились — 8% и 6% соответственно, а ЛДПР — упали с 11% до 10% (–1 п. п.).

Различие между данными ВЦИОМа и ФОМ объясняется разной моделью коммуникации с гражданами. В телефонных опросах чаще принимают участие более мобильные группы населения, а общение происходит в формате «стравливания негатива». По месту жительства чаще отвечают люди менее мобильные, с устойчивыми бытовыми и социальными привычками, а также эмоционально более сдержанные. Кроме того, такой опрос проходит в формате диалога.

24 апреля исследовательская компания ИНСОМАР опубликовала предварительный электоральный расчет, основанный на данных ВЦИОМа и ФОМ, а также собственной экспертизы. По ее оценке, при явке в 50% на выборах в Госдуму ЕР может набрать по спискам 52–55%, КПРФ — 12–14%, ЛДПР — 10–12%, НЛ — 7–8%, а СР — 5–6%.