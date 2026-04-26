В Ярославле отменили соревнования по пляжному волейболу

В Ярославле отменили финальные выступления I этапа Кубка России по пляжному волейболу, которые должны были состояться в воскресенье, 26 апреля. Об этом сообщило министерство спорта Ярославской области.

Как указано в сообщении, соревнования отменены по техническим причинам. Финал должан был состояться в волейбольном центре на проспекте Фрунзе. По данным «Яндекс-карт» и свидетельствам очевидцев, участок проспекта от улицы Попова до Индустриальной был перекрыт утром 26 апреля. Официальной информации о причинах перекрытия нет.

Минспорта принесло извинения болельщикам за доставленные неудобства.

Антон Голицын