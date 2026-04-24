Плати и катайся

Сбои в работе мобильной связи и интернета в связи с ограничениями в целях безопасности сказываются и на привычном удобстве для автовладельцев. В соцсетях пользователи обсуждают, что в Ярославской области увеличилось количество штрафов для водителей, которые из-за технических трудностей не смогли своевременно оплатить парковочное место. Областное министерство дорожного хозяйства и транспорта не подтверждает массовость проблемы, по данным ведомства за последние пять месяцев по основаниям о невозможности оплаты парковочной сессии в связи с отсутствием интернета поступило менее 10 жалоб. Эксперты в свою очередь напоминают, что есть ряд приложений для оплаты парковки, включенных в «белые списки».

Знак платной парковки на ул.Флотская в Ярославле Фото: Ъ-Ярославль Табличка платной парковки на ул.Флотская в Ярославле с описанием стоимости и способов оплаты Фото: Ъ-Ярославль

Автовладельцы получают штрафы за неуплату парковочных мест из-за отсутствия мобильной связи и интернета. Юрист Николай Кузнецов рассказал Review-Ярославль, что неуплата парковочного места может привести к административному штрафу, сумма которого для физических лиц составляет 2500 руб. Многие из автовладельцев недовольны такими санкциями и считают себя заложниками обстоятельств. Координатор проекта «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев полагает, что водители не должны нести финансовые потери из-за отсутствия мобильной связи и интернета. По мнению общественника, меры с блокировкой сети выглядят чрезмерными, создавая проблемы не только с оплатой парковочных мест, но и с осуществлением покупок в магазинах, на заправочных станциях и в общественном транспорте. У водителя, который не может оплатить парковку по объективным причинам, нет умысла на совершение нарушения, полагает координатор проекта. Ситуация не должна выглядеть так, как будто власти пользуются сложной ситуацией для увеличения сборов с водителей сверх необходимого, подчеркнул деятель.

Крупнейший российский сервис краткосрочной аренды автомобилей «Делимобиль» также столкнулся с проблемами в работе из-за проблем с мобильной связью. По итогам 2025 года компания оценила негативный эффект от сбоев геолокации примерно в 10% выручки сервиса. В компании объяснили, что при нестабильной связи нарушается базовый сценарий: пользователь не видит, где находится автомобиль, или не может начать аренду. При этом сервис понимает, что сбои в работе мобильного интернета – это необходимые меры безопасности со стороны администрации региона. «Делимобиль» уже внедрил ряд полезных функций: завершение аренды по Bluetooth и поиск машины по адресу. А в феврале одноименное приложение включили в «белые списки».

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Review-Ярославль заявили, что парковочные сервисы продолжают действовать. Тестирование государственной информационной системы «Парковки Ярославской области» проводились ведомством в ноябре-декабре 2025 года и контрольные мероприятия сбоев не показали. А за период декабрь-март 2026 года по основаниям о невозможности оплаты парковочной сессии в связи с отсутствием интернета поступило менее 10 жалоб, прокомментировали в министерстве.

Review-Ярославль выяснил, что существует целый ряд способов оплаты парковочного места в условиях отсутствия мобильной связи и интернета. Например, мобильное приложение «Япарковка», включенное в «белый список». Водители также могут воспользоваться личным кабинетом веб-портала yaparking.ru. Осуществить оплату можно и через терминалы Сбера, сервис «Сбербанк онлайн». Автолюбители также могут приобрести абонемент, который им придется оплатить разово. При отсутствии доступа в интернет досрочное прекращение парковочной сессии доступно путем отправки смс (для операторов сети Билайн, МТС, Теле2 и Мегафон) либо через оператора контактного центра: тел. 122 доб. 13. В случае наличия особых обстоятельств можно воспользоваться функционалом постоплаты. Внесение постоплаты возможно до 23 часов 59 минут текущих суток с момента въезда на парковочное место. Кроме того, на официальном сайте министерства цифрового развития Ярославской области размещен «белый список» областных и федеральных сайтов, работающих при ограничении мобильного интернета, в том числе необходимых и для автовладельцев.

Азиз Керимов