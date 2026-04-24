Главные новости к утру 24 апреля

Топ-менеджеров «Эксмо», которых задержали 21 апреля, отпустили после допроса в СКР. Они подписали обязательство о явке. Обвинения им предъявлены не были, их процессуальный статус не определен.

Израиль и Ливан договорились продлить перемирие на три недели, сообщил Дональд Трамп.

В Туапсе ликвидировали открытое горение на морском терминале. Пожар тушат с 20 апреля.

Дональд Трамп выразил сомнение насчет визита Владимира Путина на саммит G20 в США.

Дмитрий Песков заявил о готовности одного из «Северных потоков» для поставок газа.

Суд дал три года управляющей хостела, заселившей исполнителей теракта в «Крокусе».