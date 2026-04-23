Топ-менеджеров «Эксмо» отпустили после допроса в СКР

Следственный комитет России отпустил топ-менеджеров издательства «Эксмо» после допроса под обязательство о явке. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Информацию подтвердили РБК в издательстве. Гендиректора Евгения Капьева и еще троих сотрудников «Эксмо» доставили на допрос 21 апреля по делу о деятельности экстремистской организации в отношении издательства Popcorn Books.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам собеседника ТАСС, топ-менеджеры должны будут вернуться на допрос в СКР 24 апреля. У них по-прежнему нет статуса в деле, уточнили в правоохранительных органах. Помимо Евгения Капьева, следователи допрашивали финдиректора Светлану Цыпляеву, замглавреда по литературе Юлию Соколовскую и директора по дистрибуции Анатолия Норовяткина.

Показания на топ-менеджеров «Эксмо» дали фигуранты дела Popcorn Books, которые находятся под домашним арестом по делу, возбужденному в мае 2025 года. По версии следствия, сотрудники входящего в «Эксмо» издательства «Индивидуум принт» печатали и продавали книги, пропагандирующие ЛГБТ («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). Речь шла о книгах «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит Ласточка». В 2026 году Popcorn Books прекратило работу.

Как писал «Ъ», претензии следствия к «Эксмо» заключаются в том, что издательство продолжило распространять книги «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит Ласточка» после признания «движения ЛГБТ» экстремистским и его запрета в 2023 году. В «Эксмо» пояснили, что «несколько десятков таких книг» не были отражены в складских остатках и какое-то время продавались издательством.

