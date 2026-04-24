Трамп: Израиль и Ливан договорились продлить перемирие на три недели

Израиль и Ливан договорились продлить режим прекращения огня на три недели, заявил президент США Дональд Трамп. Он сказал, что встреча послов двух стран, которая состоялась накануне в Белом доме, прошла «очень хорошо», передает Assosiated Press.

На пресс-конференции президент также заявил об «отличном шансе» для заключения мира между Израилем и Ливаном. «Они дружат в одних и тех же вопросах и враждуют в одних и тех же вопросах. И это имеет отношение, я думаю, можно сказать, к паре стран, но, конечно, если посмотреть на ”Хезболлу", то кажется, что там все объединились — против них»,— сказал он (цитата по CNN).

Господин Трамп добавил, что с нетерпением ждет личной встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ливана Джозефом Ауном «в ближайшем будущем».

10-дневное прекращение огня, вступившее в силу 17 апреля, должно было истечь 27-го числа. Заключению перемирия предшествовали переговоры, состоявшиеся 14 апреля, которые были первым контактом Израиля и Ливана с 1993 года. Как сообщал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, цель диалога заключается в разоружении «Хезболлы» и достижении мирного соглашения.