Песков заявил о готовности одного из «Северных потоков» для поставок газа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одна из веток «Северного потока» полностью готова к эксплуатации и поставкам газа в Европу. Вторая магистраль остается в нерабочем состоянии, сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что возобновление экспорта сейчас невозможно по политическим причинам, и указал на действующие запреты со стороны ЕС. Российская сторона не видит перспектив для работы трубопроводов, сказал он. «Как мы можем видеть перспективы, если они (европейцы.— "Ъ") запретили это?»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Взрывы на «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» произошли 26 сентября 2022 года. Генпрокуратура инициировала возбуждение уголовного дела по статье об акте международного терроризма. До этого господин Песков говорил, что Россия несколько раз запрашивала данные по взрывам на газопроводах, но так и не получила их.

