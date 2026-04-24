В Туапсе ликвидировали открытое горение на морском терминале

На морском терминале в Туапсе ликвидировали открытое горение, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Пожар был локализован. Тушение огня продолжается.

Пожар тушат с 20 апреля. Объект загорелся из-за атаки БПЛА. Вчера сообщалось, что пожарные смогли сократить площадь огня в четыре раза. В тушении задействованы 276 человек, 77 единиц техники.

Пожар осложнил экологическую обстановку в городе. В воздухе зафиксировано превышение концентрации бензола, ксилола и сажи, а в реку Туапсе попали нефтепродукты. Для локализации разлива власти выставили 750 метров боновых заграждений, задействовали пять специальных устройств для сбора топлива и нефтеловушку, сообщали сегодня в оперативном штабе.

