Трамп выразил сомнение насчет визита Путина на саммит G20 в США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что пока не приглашал президента России Владимира Путина на саммит «Группы двадцати» (G20) в Майами. Он выразил сомнение, что российский президент приедет, если его пригласят.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Mark Schiefelbein / AP Президент США Дональд Трамп

«Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезно»,— сказал американский президент (цитата по The Washington Post). Он отметил, что «придерживается мнения, что нужно разговаривать со всеми».

Саммит лидеров «Группы двадцати» пройдет в Майами 14–15 декабря. В России начали активно обсуждать возможность визита Владимира Путина в США после слов замглавы МИДа РФ Александра Панкина, который сказал, что Вашингтон пригласил Москву поучаствовать в саммите G20 на высшем уровне. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решение об очном участии Владимира Путина в саммите пока не принято.