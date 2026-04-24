Суд дал три года хозяйке хостела, заселившей исполнителей теракта в «Крокусе»

Московский суд приговорил к трем годам управляющую хостелом, в котором жили исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает «РИА Новости». Также ей на два года запретили заниматься гостиничным бизнесом.

Женщину признали виновной в организации незаконного пребывания иностранных граждан — она не сообщила в миграционные органы о заселении Далерджона Мирзоева и Мухаммадсобира Файзова, у которых не было разрешения на временное проживание. На суде фигурантка признала вину и заявила о раскаянии. Ранее она находилась под подпиской о невыезде.

В теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года погибли 149 человек. 12 марта 2026 года окружной военный суд вынес приговор основным фигурантам дела: 15 человек получили пожизненные сроки, еще четверо приговорены к тюремному заключению от 19 до 22,5 лет.

