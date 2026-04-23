Эксперт: Сочи — единственный город на юге с конкуренцией операторов каршеринга

На юге России Сочи — единственный город с полноценной конкуренцией операторов. Об этом «Review. Юг России» рассказал владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов. По его данным, на курорте сегодня работают BelkaCar, «Ситидрайв» и «Яндекс.Драйв». Туристический трафик в Сочи, по словам эксперта, создает постоянный спрос на каршеринг, причем не только летом — горнолыжный сезон и межсезонные поездки выравнивают нагрузку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Для юга России точкой входа остается туристическая модель, но она требует гибкого управления автопарком: сезонные провалы спроса в курортных городах могут съедать всю маржу. Сочи удерживает его за счет зимних видов досуга, но остальным найти такие точки роста будет сложно»,— говорит господин Иванов.

Основатель компании InnovaTransport и эксперт в транспортном консалтинге Алексей Смирнов констатирует, что Сочи имеет развитый каршеринг, но для удовлетворения. «Людям бывает сложно взять машину на каршеринг, потому что используют их активно и зачастую на длительный срок, а не просто на 15–20 минут, чтобы доехать из точки А в точку Б»,— говорит господин Смирнов.

По его словам, спрос на каршеринг в Сочи был еще выше, так как работал только один аэропорт на весь Краснодарский край, а сейчас функционируют и другие города, принимающие авиасуда. «Поэтому ситуация стала полегче, но каршеринг все равно остается актуальным как для передвижения внутри городов, так и между ними — люди берут каршеринг на несколько дней»,— говорит господин Смирнов.

Как сообщили в «Ситидрайве», с июля прошлого года каршеринг приостановил работу в Ростове-на-Дону, чтобы компания могла сосредоточиться на усилении своего присутствия в Сочи и Краснодаре, где спрос на услуги заметно растет. «Краснодар выделяется стабильно высоким спросом и преобладанием продолжительных поездок, а Сочи — сезонными всплесками активности (лето и горнолыжный сезон)»,— рассказывают в компании.

Генеральный директор и основатель «Делимобиля», президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани в беседе с «Review. Юг России» рассказал, что сочинцы и гости города активно использовали каршеринг для поездок между регионами, преимущественно в Ростов-на-Дону, Москву, Краснодар и Санкт-Петербург. Чаще всего арендованные автомобили использовались в дневное и вечернее время.

По словам Алексея Смирнова, главное препятствие развитию каршеринга на юге России — это уличная дорожная сеть, а точнее — отсутствие парковочного пространства в структурированной уличной дорожной сети. Эксперт отмечает, что пользователи каршеринга вынуждены иногда оставлять автомобили как получается и из-за этого автомобили эвакуируются.

Михеенко Дмитрий