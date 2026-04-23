Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что вошло в 20-й пакет санкций ЕС против РФ: танкеры, криптовалюта, Тимати и Пиотровский

Евросоюз ввел санкции против рэпера Тимати и директора Эрмитажа Пиотровского

Совет ЕС на уровне министров принял 20-й пакет санкций против России в урезанном виде: в него не вошел запрет на морские перевозки российской нефти. Под новые ограничения попали порты, танкеры, криптовалютные платформы, физлица и компании. “Ъ” собрал главное о запретах в 20-м пакете санкций.

Фото: Virginia Mayo / AP

Компании и физлица

Введены санкции против еще 60 компаний и 117 физлиц, в их числе:

  • Туапсинский, Рязанский, Комсомольский, Афипский и Ачинский НПЗ, «Башнефть», ряд «дочек» «Лукойла», «Славнефть», Белорусская нефтяная компания;
  • «Газпром флот», «Газстройпром», «Газпром СПГ технологии» и «Газпромнефть марин бункер»;
  • «Мангазея майнинг», МФТИ, подмосковный пансионат «Снегири»;
  • Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, бизнесмен Андрей Молчанов, предприниматель и рэпер Тимур Юнусов (Тимати), боксер Федор Чудинов, первый замминистра культуры Сергей Обрывалин, руководитель агентства «Спутник» Антон Анисимов, генконструктор концерна «Калашников» Владимир Лепин и др.

Нефть и танкеры

  • Введены санкции против 46 танкеров, задействованных в транспортировке российской нефти. Меры по ограничению транспортировки российской нефти координируются с G7.
  • Сняты санкции с 11 танкеров.
  • Запрещено предоставлять услуги российским ледоколам и танкерам для сжиженного природного газа (СПГ) с 2027 года.
  • Запрещено европейским компаниям продавать России танкеры.
  • Запрещены операции с портами Мурманска и Туапсе, а также с нефтяным терминалом Каримун в Индонезии.
  • Отложено введение запрета на поставки российской нефти европейскими компаниями.

Банки и криптовалюта

  • Запрещены трансакции с 20 российскими банками — «Почта-банк», банк «Авангард», СДМ-банк, банк «Русский стандарт», WB банк и др —, а также с четырьмя финансовыми учреждениями в третьих странах.
  • Запрещена деятельность российских провайдеров и платформ, которые позволяют переводить и обменивать криптоактивы.
  • Введен запрет на операции по неттингу.
  • Запрещены операции с криптовалютой RUBx и любая поддержка со стороны ЕС разработки цифрового рубля.
  • Введены санкции против киргизской криптоплатформы, на которой торгуются «значительные объемы» рублевого стейблкоина A7A5.
  • Введен запрет на предоставление России услуг в области кибербезопасности.

Экспорт и импорт

  • Впервые введен механизм по запрету на экспорт в третьи страны ряда товаров, запрещенных для ввоза в Россию.
  • Запрещен экспорт станков с ЧПУ и радиооборудования в Киргизию из-за риска реэкспорта в Россию.
  • Введены квоты на импорт аммиака из России.
  • Расширены экспортные ограничения, включая лабораторное стекло, химикаты, резину и смазочные материалы.
  • Запрещен импорт из России ряда сырья, химикатов, металлолома и дубленых мехов.
  • Ужесточен контроль за алмазами: импортеры должны подтверждать, что камни не были добыты, обработаны или произведены в России.

СМИ

  • Ужесточены ограничения на вещание, включая запрет «зеркальных сайтов» СМИ, находящихся под санкциями.
  • Введены санкции против четырех российских журналистов, в том числе тех, кто вещает на финансируемых Россией платформах.
  • Журналисты российских СМИ, находящихся под санкциями ЕС, могут работать в странах ЕС.

Анна Токарева

Пакет с пакетами

Хроника и суть всех европейских санкций против России

Читать далее

Новости компаний Все