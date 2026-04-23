Что вошло в 20-й пакет санкций ЕС против РФ: танкеры, криптовалюта, Тимати и Пиотровский

Совет ЕС на уровне министров принял 20-й пакет санкций против России в урезанном виде: в него не вошел запрет на морские перевозки российской нефти. Под новые ограничения попали порты, танкеры, криптовалютные платформы, физлица и компании. “Ъ” собрал главное о запретах в 20-м пакете санкций.

Компании и физлица Введены санкции против еще 60 компаний и 117 физлиц, в их числе: Туапсинский, Рязанский, Комсомольский, Афипский и Ачинский НПЗ, «Башнефть», ряд «дочек» «Лукойла», «Славнефть», Белорусская нефтяная компания;

«Газпром флот», «Газстройпром», «Газпром СПГ технологии» и «Газпромнефть марин бункер»;

«Мангазея майнинг», МФТИ, подмосковный пансионат «Снегири»;

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, бизнесмен Андрей Молчанов, предприниматель и рэпер Тимур Юнусов (Тимати), боксер Федор Чудинов, первый замминистра культуры Сергей Обрывалин, руководитель агентства «Спутник» Антон Анисимов, генконструктор концерна «Калашников» Владимир Лепин и др.

Нефть и танкеры Введены санкции против 46 танкеров, задействованных в транспортировке российской нефти. Меры по ограничению транспортировки российской нефти координируются с G7.

Сняты санкции с 11 танкеров.

Запрещено предоставлять услуги российским ледоколам и танкерам для сжиженного природного газа (СПГ) с 2027 года.

Запрещено европейским компаниям продавать России танкеры.

Запрещены операции с портами Мурманска и Туапсе, а также с нефтяным терминалом Каримун в Индонезии.

Отложено введение запрета на поставки российской нефти европейскими компаниями.

Банки и криптовалюта Запрещены трансакции с 20 российскими банками — «Почта-банк», банк «Авангард», СДМ-банк, банк «Русский стандарт», WB банк и др —, а также с четырьмя финансовыми учреждениями в третьих странах.

Запрещена деятельность российских провайдеров и платформ, которые позволяют переводить и обменивать криптоактивы.

Введен запрет на операции по неттингу.

Запрещены операции с криптовалютой RUBx и любая поддержка со стороны ЕС разработки цифрового рубля.

Введены санкции против киргизской криптоплатформы, на которой торгуются «значительные объемы» рублевого стейблкоина A7A5.

Введен запрет на предоставление России услуг в области кибербезопасности.

Экспорт и импорт Впервые введен механизм по запрету на экспорт в третьи страны ряда товаров, запрещенных для ввоза в Россию.

Запрещен экспорт станков с ЧПУ и радиооборудования в Киргизию из-за риска реэкспорта в Россию.

Введены квоты на импорт аммиака из России.

Расширены экспортные ограничения, включая лабораторное стекло, химикаты, резину и смазочные материалы.

Запрещен импорт из России ряда сырья, химикатов, металлолома и дубленых мехов.

Ужесточен контроль за алмазами: импортеры должны подтверждать, что камни не были добыты, обработаны или произведены в России.

СМИ Ужесточены ограничения на вещание, включая запрет «зеркальных сайтов» СМИ, находящихся под санкциями.

Введены санкции против четырех российских журналистов, в том числе тех, кто вещает на финансируемых Россией платформах.

Журналисты российских СМИ, находящихся под санкциями ЕС, могут работать в странах ЕС.

Анна Токарева