Евросоюз ввел санкции против портов Мурманска и Туапсе

Евросоюз включил в 20-й пакет санкций против России ограничения в отношении двух портов — Мурманска и Туапсе, указано в документе Евросовета. Также под санкции попал нефтяной терминал порта Каримун в Индонезии. По данным ЕС, их используют для обхода потолка цен на российскую нефть. Порт третьей страны включен в перечень впервые.

Евросоюз установил предельную цену на топливо из России в 2022 году. С 1 февраля текущего года показатель не должен превышать $44,1 за баррель. В ответ российские власти запретили экспорт нефти и нефтепродуктов по контрактам, условия которых следуют потолку цен. Ограничение несколько раз продлевали, условия нынешнего действуют до 30 июня 2026 года.

Санкционный список ЕС пополнили еще 46 танкеров, которые якобы составляют российский «теневой флот» и поддерживают энергетический сектор страны. Теперь общее число подсанкционных судов достигает 632. Также вводится запрет на обслуживание российских танкеров и ледоколов для перевозки сжиженного природного газа.

Порт Мурманск — самый крупный незамерзающий порт России, круглый год обеспечивает перевалку угля, нефти, металлов и удобрений, обслуживает Северный морской путь, ключевой узел для доставки грузов в Арктику.

Порт Туапсе — торговый порт федерального значения на Кавказском побережье Черного моря, осуществляет перевалку нефти и нефтепродуктов, минеральных удобрений, а также угля и руды.