Евросоюз запретил трансакции с 20 российскими банками

Евросоюз в 20-м пакете санкций против России ввел запрет на трансакции с 20 российскими банками. Ограничения также коснутся четырех финансовых учреждений в третьих странах. Это следует из документа Евросовета.

Точный список банков, в отношении которых введены санкции, не уточняется. «В связи с масштабными санкциями в отношении финансового сектора Россия все больше зависит от криптовалют для международных трансакций»,— указано в пресс-релизе Евросовета.

В частности, ЕС внес в санкционный список киргизскую компанию, управляющую биржей, на которой торгуются «значительные объемы» рублевого стейблкоина A7A5. Также запрещаются операции с криптовалютой RUBx и «любая поддержка со стороны ЕС» разработки цифрового рубля.

Европейский совет утвердил 20-й пакет санкций против России 23 апреля. Кроме того, ЕС одобрил кредит Украине в размере €90 млрд.