Евросоюз ввел санкции против четырех российских журналистов

Евросоюз внес в 20-й пакет санкций против России четырех российских журналистов, в том числе тех, кто вещает на «финансируемых государством платформах». Это следует из пресс-релиза Евросовета.

О каких именно журналистах идет речь, не уточняется. Кроме того, ЕС ужесточил ограничения в отношении российских СМИ. В список санкций попали зеркальные сайты, которые дублируют контент запрещенных в Евросоюзе медиа.

При этом журналисты российских СМИ, находящихся под санкциями ЕС, могут работать в странах сообщества, следует из документа. Им разрешается проводить исследования и брать интервью. Запрет касается только вещания.

Европейский совет утвердил 20-й пакет санкций против России 23 апреля. Список включает порты Мурманск и Туапсе и нефтяной терминал порта Каримун в Индонезии, запрет на трансакции с 20 российскими банками, операции с криптовалютой RUBx и другие меры.