Евросоюз запретил операции с российскими криптоплатформами

Евросоюз в 20-м пакете санкций ввел секторальные ограничения в отношении зарегистрированных в России провайдеров и платформ, которые позволяют передачу и обмен криптоактивами. ЕС также запретил операции с криптовалютой RUBx. Об этом сообщается в пресс-релизе Евросовета.

«В связи с масштабными санкциями в отношении финансового сектора Россия все больше полагается на криптовалюты для проведения международных транзакций»,— отмечается в публикации.

Кроме того, Евросовет одобрил санкции против киргизского оператора криптобиржи, где торгуются «значительные объемы обеспеченного государством рублевого стейблкоина A7A5». Введен запрет на любую поддержку странами ЕС развития цифрового рубля, а также неттинговые транзакции с российскими контрагентами.

Привязанный к рублю стейблкоин A7A5 в январе 2025 года выпустила компания A7 под государственным регулированием Киргизии, его эмитентом выступает киргизская Old Vector LLC. Инструмент обеспечен депозитами в банках с привязкой один к одному. За год число транзакций A7A5 превысило 250 тыс., а их общий объем достиг $100 млрд.

RUBx — цифровая валюта, привязанная к российскому рублю по курсу и обеспеченная цифровыми финансовыми активами (ЦФА), выпущенными в соответствии с российским законодательством. Она разработана при участии «Ростеха», выпуск и обращение обеспечиваются через платформу RT-Pay.