ЕС снял санкции с 11 танкеров в 20-м пакете ограничений

Евросоюз отменил санкции против 11 танкеров в 20-м пакете ограничений, сообщается в заявлении Еврокомиссии. Одновременно ЕС добавил в «черный список» еще 46 танкеров, задействованных в транспортировке российской нефти.

«Это показывает: исключение из санкционного списка возможно для судов, вернувшихся к соблюдению требований»,— отметили в Еврокомиссии.

С учетом этих изменений общее число судов под санкциями достигло 632, уточнили там. Как сообщается в публикации, ограничения были введены также против нескольких компаний теневого флота, в том числе работающих в третьих странах, а также крупной морской страховой компании.

Сегодня Европейский совет официально одобрил 20-й пакет санкций против России, а также предоставление Украине кредита в размере €90 млрд. Проект ограничений был представлен в феврале. Изначально предполагалось, что в него войдет полный запрет на морские перевозки российской нефти, однако ЕС исключил этот пункт из списка.