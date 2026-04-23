ЕС ввел санкции против «Башнефти»

Евросоюз ввел санкции против «Башнефти», а также нескольких дочерних предприятий ЛУКОЙЛа и «Газпрома», следует из публикации в журнале ЕС.

«Башнефть», как предприятие энергетического сектора, обеспечивает «значительный источник доходов» российских властей, указано в заявлении. В список санкций также внесены:

«Газпром флот», «Газпром СПГ Технологии», а также «дочка» «Газпром нефти» «Газпромнефть Марин Бункер»;

«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»;

«Сызранский НПЗ», «Ачинский НПЗ ВНК», «Ангарская нефтехимическая компания», «РН-Комсомольский НПЗ», «РН-Туапсинский НПЗ», «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», «Афипский НПЗ»;

«Нефтегазовая компания "Славнефть"», «Славнефть-Красноярскнефтегаз», «Славнефть-Мегионнефтегаз», «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез».

Европейский совет утвердил 20-й пакет санкций против России 23 апреля. Список включает порты Мурманск и Туапсе и нефтяной терминал порта Каримун в Индонезии, запрет на трансакции с 20 российскими банками, операции с криптовалютой RUBx и другие меры.