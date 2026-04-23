ЕС ввел санкции против Тимати и Пиотровского

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и рэпер, предприниматель Тимати попали под санкции Европейского союза. Всего, как следует журнала ЕС, ограничительные меры распространили на 117 человек.

Тимур Юнусов (Тимати)

Как отмечается в документе, Михаил Пиотровский — «близкий соратник Владимира Путина» — публично одобрял российскую военную операцию против Украины и сравнивал ее с «глобальным распространением русской культуры». Господин Пиотровский также поддержал включение предметов культуры из украинских музеев в музейный фонд России и возглавлял археологические раскопки в Крыму, приведшие к «уничтожению охраняемых объектов украинского наследия».

Тимура Юнусова, известного как Тимати, обвинили в распространении «кремлевских пропагандистских нарративов» и символов военной операции. Как отмечается в документе, он заявлял о готовности лично воевать против Украины, был доверенным лицом президента России Владимира Путина перед выборами, а также принимал участие в нескольких мероприятиях в Крыму после его присоединения к России.

Сегодня Евросовет утвердил 20-й пакет санкций против России. Помимо прочего в него вошли четыре российских журналиста, в том числе те, кто вещает на «финансируемых государством платформах». Как следует из документа, журналисты могут работать в странах сообщества. Запрет касается только вещания.

