ЕС ввел санкции против Тимати и Пиотровского
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и рэпер, предприниматель Тимати попали под санкции Европейского союза. Всего, как следует журнала ЕС, ограничительные меры распространили на 117 человек.
Как отмечается в документе, Михаил Пиотровский — «близкий соратник Владимира Путина» — публично одобрял российскую военную операцию против Украины и сравнивал ее с «глобальным распространением русской культуры». Господин Пиотровский также поддержал включение предметов культуры из украинских музеев в музейный фонд России и возглавлял археологические раскопки в Крыму, приведшие к «уничтожению охраняемых объектов украинского наследия».
Тимура Юнусова, известного как Тимати, обвинили в распространении «кремлевских пропагандистских нарративов» и символов военной операции. Как отмечается в документе, он заявлял о готовности лично воевать против Украины, был доверенным лицом президента России Владимира Путина перед выборами, а также принимал участие в нескольких мероприятиях в Крыму после его присоединения к России.
Сегодня Евросовет утвердил 20-й пакет санкций против России. Помимо прочего в него вошли четыре российских журналиста, в том числе те, кто вещает на «финансируемых государством платформах». Как следует из документа, журналисты могут работать в странах сообщества. Запрет касается только вещания.
