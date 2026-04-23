Минобороны: ночью перехвачены дроны над Черным и Азовским морями

В течение ночи с 22 на 23 апреля дежурные силы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов. Как сообщили в Министерстве обороны России, в период с 20:00 до 07:00 были перехвачены и уничтожены 154 дрона самолетного типа.

По информации военного ведомства, беспилотники ликвидировали над рядом субъектов страны. В их числе — Астраханская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Нижегородская, Ростовская и Самарская области, а также территория Крыма. Кроме того, цели были поражены над акваториями Азовского и Черного морей.

В Минобороны уточнили, что все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы дежурными средствами ПВО. Системы противовоздушной обороны продолжают функционировать в круглосуточном режиме, обеспечивая контроль воздушного пространства.

На фоне продолжающихся атак в южных регионах страны сохраняется повышенное внимание к вопросам безопасности и оперативного реагирования. В частности, ранее сообщалось о последствиях налета беспилотников в Туапсе, где в ночь на 20 апреля произошло возгорание на территории морского терминала. Пожарные расчеты продолжают работы по ликвидации очага возгорания, при этом численность задействованных сил была увеличена.

Также в результате падения обломков дронов в городе зафиксированы повреждения инфраструктуры. В ряде зданий выбиты окна, в том числе в образовательных и культурных учреждениях, а также в жилом фонде. Повреждения получила и газовая труба. По официальным данным, в результате инцидента погиб один человек, еще двое получили ранения.

В настоящее время в пострадавших районах продолжаются восстановительные работы. Оперативные службы проводят оценку ущерба и координируют действия по устранению последствий произошедшего.

Мария Удовик