На Кубани установили штрафы за нарушение правил застройки в муниципалитетах

На 80-й сессии Законодательного собрания Краснодарского края депутаты приняли изменения в региональный закон об административных правонарушениях, установив ответственность за нарушения правил территориального планирования и градостроительного зонирования, утвержденных на муниципальном уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщил председатель профильного комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань, документ прошел доработку после первого рассмотрения на осенней сессии прошлого года. В ходе работы профильных групп были уточнены составы правонарушений и конкретизированы основания для привлечения к ответственности.

Поправки вводят штрафы за строительство и реконструкцию объектов капитального строительства с нарушением установленных параметров, включая отклонения от предельных высот, этажности, плотности застройки и минимальных отступов от границ земельных участков. Исключение составляют случаи, когда проектная документация подлежит обязательной государственной экспертизе в соответствии с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Размер штрафов дифференцирован: для граждан — от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Комментируя принятое решение, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что муниципальные правила застройки уже достаточно детально регулируют параметры строительства, однако на практике они нередко игнорируются. По его словам, это приводит к появлению самовольных объектов, не соответствующих градостроительной политике региона.

Он подчеркнул, что новые нормы направлены на усиление контроля за использованием земель и формирование единого архитектурного облика территорий. Введение штрафов, по его оценке, станет дополнительным инструментом воздействия на нарушителей установленных правил.

Вячеслав Рыжков