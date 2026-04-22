На Ставрополье доход бюджета от продажи алкоголя составил 45,8 млн рублей

В Ставропольском крае бюджет за счет выдачи лицензий на розничную продажу пополнился на 45,8 млн руб. в первом квартале 2026 года. Показатель вырос в 3,6 раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2025 года (12,8 млн руб.). Об этом пишет «РБК Кавказ» со ссылкой на региональный минэкономразвития.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С начала года в крае выдали 53 лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, переоформили – 77. Объем поступлений акцизов на алкоголь 2026 года превысил 1 млрд руб., что на 22,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года (875,8 млн руб.).

Константин Соловьев