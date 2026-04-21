Лидер свердловских коммунистов высказался об уходе областных депутатов из КПРФ

«Единая Россия» ведет «сознательную работу» по ослаблению коммунистической партии в Свердловской области, в связи с чем уже переманила к себе трех депутатов заксобрания от КПРФ Тараса Исакова, Игоря Аксенова и Григория Бачерикова, рассказал «Ъ-Урал» первый секретарь свердловского обкома партии, вице-спикер регионального парламента Александр Ивачев. «Но у них ничего не получится. Все понимают, что мы можем взять хороший процент как партийный, так и в одномандатных округах. У нас максимальные задачи, будем стараться выиграть везде»,— заявил он.

Господин Ивачев напомнил, что КПРФ формирует команду кандидатов, которая «очень достойно выступит на выборах». «У нас стабильно вторая позиция, и мы единственные, кто может устроить реальную борьбу в округах, так будет и в этот раз»,— заверил коммунист.

По итогам выборов в 2021 году КПРФ увеличила число своих депутатов в свердловском заксобрании с четырех до девяти. В течение работы VIII созыва число коммунистов в региональном парламенте сократилось до пяти: в октябре 2025 года на 75-м году жизни умер Евгений Букреев, который одержал победу в Кировградском одномандатном округе. Позже об участии в предвыборном голосовании (праймериз) «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в заксобрание заявили действующие депутаты от КПРФ Тарас Исаков, Игорь Аксенов и Григорий Бачериков.

Господин Исаков планирует переизбраться в региональный парламент по списку партии от Белоярской территориальной группы, господин Аксенов — по списку «Единой России» от Алапаевской территориальной группы. Григорий Бачериков намерен выдвинуться по Ирбитскому одномандатному округу, интересы избирателей которого в действующем созываю представляет Алексей Коробейников («Единая Россия»). В октябре 2024 года стало известно, что единоросса уволили из железнодорожной бригады спустя полтора месяца после того, как он объявил об отправке в зону проведения специальной военной операции (СВО). Источник «Ъ-Урал» тогда сообщил, что решение было принято после вмешательства министра обороны РФ Андрея Белоусова. Эксперты отмечали, что негативный PR вокруг депутата может отразиться на его перспективах пребывания в региональном парламенте.

Выборы в заксобрание Свердловской области IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. По итогам выборов 2021 года интересы «Единой России» в региональном парламенте стали представлять 32 депутата, КПРФ — девять, «Справедливой России — Патриотов — За правду» — четыре, ЛДПР — двое, «Новых людей» — двое.

Свердловские коммунисты переходили в «Единую Россию» и в ходе других избирательных кампаний. В 2016 году депутат заксобрания Андрей Альшевских сообщил об уходе из КПРФ, в 2016 и 2021 годах избирался в Госдуму от партии власти. В 2017 году депутат заксобрания Вячеслав Вегнер был исключен из КПРФ за поддержку Евгения Куйвашева («Единая Россия») на выборах губернатора Свердловской области, в 2021 году коммунист заявился на праймериз объединения и переизбрался в заксобрание.

Василий Алексеев