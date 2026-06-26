«Россети Тюмень» демонтировали 31 километр незаконных линий связи в Тюменской области

«Россети Тюмень» продолжают борьбу с несанкционированным использованием инфраструктуры электросетевого комплекса Тюменской области. В мае и июне энергетики демонтировали 939 незаконных подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) общей протяженностью более 31 километра, чтобы исключить риски повреждения энергообъектов из-за сверхнормативных нагрузок.

Технические мероприятия проведены на опорах линий электропередачи в Абатском, Ишимском, Сорокинском, Казанском, Сладковском, Юргинском и Омутинском районах. Перед демонтажем, руководствуясь действующим законодательством, «Россети Тюмень» направили провайдерам требования ликвидировать выявленные нарушения. Однако владельцы телекоммуникаций не приняли необходимые меры.

Несогласованное размещение ВОЛС на энергообъектах может привести к перебоям электроснабжения потребителей, а также является потенциальной угрозой для жизни и здоровья самих нарушителей. Кроме того, противоправные действия собственников оптоволокна значительно затрудняют выполнение ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на линиях электропередачи.

Системообразующая территориальная сетевая организация готова к сотрудничеству с операторами связи. Для разъяснений по вопросам законного размещения ВОЛС на линиях электропередачи можно обратиться по телефону 8(3452)59-64-95 и электронной почте Khalidullin-DR@te.ru.