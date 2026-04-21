Губернатору Ярославской области вручили орден Даниила Московского

Митрополит Ярославский и Ростовский Вадим вручил губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени. Об этом сообщили в правительстве области.

Фото: Правительство Ярославской области

Орден был вручен за социально-экономическое развитие области, помощь Ярославской митрополии и взаимодействие с Русской православной церковью.

«Во внимание к Вашим трудам и в связи с памятной датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена святого благоверного князя Даниила Московского (II степени)»,— говорится в поздравлении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла губернатора Михаила Евраева с 55-летием. Обращение опубликовано на сайте РПЦ.

Вручение состоялось 20 апреля на открытии проекта «Дни Соловков» в Центральном выставочном зале областного отделения Союза художников России в Ярославле.

Алла Чижова