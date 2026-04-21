Силы ПВО уничтожили беспилотники над Черным морем

Силы противовоздушной обороны в ночь на 21 апреля уничтожили беспилотные летательные аппараты над акваторией Черного моря и рядом регионов России.

Как сообщили в Минобороны РФ, в период с 20:00 20 апреля до 07:00 21 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 беспилотников самолетного типа. Аппараты ликвидированы над территориями восьми регионов, а также над Черным морем.

По данным ведомства, БПЛА были сбиты над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской и Саратовской областями. Также цели уничтожены над морской акваторией.

Ранее сообщалось, что днем ранее силы ПВО ликвидировали 55 беспилотников над регионами России и Черным морем. В ночь на 20 апреля было уничтожено 112 дронов, в том числе над Краснодарским краем, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Кроме того, накануне в Туапсе зафиксированы последствия атаки беспилотников. В морском порту произошло возгорание, а обломки дронов повредили остекление в ряде зданий. По предварительной информации, погиб один человек, еще один получил травмы.

В настоящее время профильные службы продолжают контролировать обстановку.

На территории Краснодарского края по-прежнему запрещено распространять информацию об атаках беспилотников, о работе систем ПВО и РЭБ, а также о местах расположения военных и важных объектов.

За нарушение этого запрета предусмотрены штрафы: для граждан — до 3 тыс. руб., для должностных лиц — до 30 тыс. руб., для юридических лиц — до 100 тыс. руб. При повторных нарушениях наказание может быть строже.

Мария Удовик